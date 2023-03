Przypalone brzegi pizzy. Szkodzą czy nie?

Przypalone brzegi neapolitańskiej pizzy nie są rakotwórcze - wynika z badań włoskich naukowców. Analiza spalonych fragmentów wykazała, że zawierają one niską ilość związków chemicznych, które mogą przyczyniać się do występowania nowotworów przewodu pokarmowego. Sekretem bezpieczeństwa pizzy jest jej krótki czas pieczenia.

Prawdziwa neapolitańska pizza, wypiekana w piecu opalanym drewnem, bardzo często ma lekko opalone brzegi. Cecha ta budziła niepokój smakoszy, którzy obawiali się, że przypalone części mogą być szkodliwe dla zdrowia. Podczas sympozjum "Pizza neapolitańska między tradycją a innowacją", zorganizowanego przez Akademię Georgofili z Florencji, naukowcy przedstawili odpowiedź na to pytanie.

Danie bez akrylamidu

Moresi przytoczył wyniki badań przeprowadzonych przez grupy naukowców z uniwersytetów w Neapolu i Viterbo. Wskazują one, że przypalone części pizzy neapolitańskiej mają niską zawartość akrylamidu - organicznego związku chemicznego, który może powstawać w wysokiej temperaturze. Z badań wynika, że jest on potencjalnie rakotwórczy i może przyczyniać się do występowania nowotworów przewodu pokarmowego.