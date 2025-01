Tajemnicze kulki znalezione na plaży skrywają śmierdzący sekret

We wtorek, 14 stycznia, na dziewięciu plażach na północ od Sydney znaleziono tajemnicze kulki . Niewielkie, szarawe obiekty nieznanego pochodzenia wzbudziły spore zainteresowanie. Skład kulek również nie był znany, dlatego lokalne władze zdecydowały się na zamknięcie plaż i przekazanie znaleziska do analizy.

Kał, tłuszcz i węglowodory

Badanie składu chemicznego kulek wykazało, że zawierały one węglowodory, nasycone kwasy tłuszczowe, bakterie kałowe oraz pałeczki okrężnicy E. coli. Kulki zostały przekazane do Urzędu Ochrony Środowiska Nowej Południowej Walii w celu dalszej analizy. Władze Sydney mają nadzieję, że na kolejnych etapach uda się ustalić, skąd pochodzą, co z kolei ułatwi zapobieganie ich dalszemu powstawaniu.