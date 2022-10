Szykują się na spotkanie dwóch niebezpiecznych zjawisk. Przed nimi "niebezpieczne 48 godzin"

Jak podało australijskie Biuro Meteorologiczne (BoM), we wschodniej i południowej Australii w niedzielę prognozowane są dalsze opady deszczu. Nad krajem przechodzą dwa fronty atmosferyczne - jeden z nich przemieszcza się z północy z Queensland, zaś drugi znad Australii Południowej. Zjawiska mają spotkać się nad stanem Nowa Południowa Walia, gdzie miejscami przewiduje się opady sięgające 200 litrów deszczu na metr kwadratowy.

Rekordowe wezbranie

Ostrzeżenia meteorologiczne przed powodzią zostały wydane dla dwóch stanów: Nowej Południowej Walii i Wiktorii. BoM przestrzega przed ulewnymi opadami, które mogą spowodować nagłe wezbrania rzek. Do tej pory powodzie zabiły co najmniej pięć osób i spowodowały poważne straty materialne we wschodniej części kraju.