Wzięła do ręki muszlę, ugryzła ją "niezwykle jadowita" ośmiornica

30-letnia Australijka prosto z plaży w pobliżu Sydney trafiła do szpitala po tym, jak została ugryziona przez ośmiornicę nazywaną "jednym z najbardziej jadowitych stworzeń morskich na świecie". Wydziela one śmiertelnie niebezpieczną toksynę.

Była to ośmiornica z rodzaju Hapalochlaena, w języku angielskim nazywana blue ringed-octopus, co można przetłumaczyć jako ośmiornica z niebieskimi pierścieniami. Jej ciało pokryte jest właśnie niewielkimi okręgami w niebieskim kolorze, które wyraźnie widać jednak tylko wtedy, gdy ośmiornica czuje się zagrożona. Głowonogi te wydzielają szybko działający jad, który zawiera tetrodotoksynę powodującą paraliż niektórych mięśni. Jest on śmiertelnie niebezpieczny dla człowieka. Zgon następuje zwykle z powodu braku tlenu. Jeżeli ofierze podawany jest tlen, powinna ona wyzdrowieć - wyjaśnia Australian Institute of Marine Science.