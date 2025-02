Niemal sto delfinów do uśpienia. "Alternatywne opcje okazały się nieskuteczne"

Około 90 delfinów wyrzuconych na plażę w Tasmanii zostanie poddanych eutanazji. Zwierzęta utknęły w miejscu, z którego nie były w stanie się wydostać, dostęp do niego był trudny także dla ratowników. - Wszystkie alternatywne opcje okazały się nieskuteczne, chociaż eutanazja jest zawsze ostatecznością - podkreśla biolożka biorąca udział w akcji ratowniczej.

Na brzeg w północno-zachodniej części Tasmanii zostało wyrzuconych łącznie 157 szablogrzbietów waleniożernych, jednego z największych gatunków delfinów. Władze Australii rozpoczęły przeprowadzanie eutanazji około 90 z nich w środę i ma ona potrwać co najmniej do czwartku. Reszta osobników nie żyła już w środę, zmarły one wkrótce po tym, jak znalazły się na brzegu.

Ratownicy długo próbowali pomóc pozostałym przy życiu delfinom, które utknęły w miejscu, z którego nie były w stanie się wydostać. - Fale są dość duże. Jest wietrznie, a zwierzęta nie są w stanie ominąć pewnej przeszkody w (wodzie), by się wydostać - mówiła, cytowana przez SBS News Shelley Graham, przedstawicielka Parków i Dzikiej Przyrody Tasmanii. Ponieważ prognozy pogody na kolejne dwa dni przewidywały podobne warunki, weterynarze zajmujący się dzikimi zwierzętami podjęli decyzję o eutanazji pozostałych przy życiu delfinów.

Ta decyzja została również podjęta dlatego, że delfiny utknęły w miejscu, do którego dotarcie i dostarczenie sprzętu ratunkowego jest niezwykle trudne. - To prawdopodobnie najtrudniejsza lokalizacja, z jaką miałam do czynienia przez 16 lat pełnienia tej funkcji w Tasmanii - powiedziała biolożka morska dr Kris Carlyon, cytowana przez BBC. - Mówimy o bardzo wyboistej, stromej, jednopasmowej drodze dojazdowej - dodała. - Im dłużej te zwierzęta są uwięzione, tym dłużej cierpią. Wszystkie alternatywne opcje okazały się nieskuteczne, chociaż eutanazja jest zawsze ostatecznością – podkreśliła dr Carlyon.

Delfiny wyrzucane na brzeg

W ostatnich latach w Tasmanii kilkukrotnie dochodziło do masowego wyrzucania delfinów na brzeg, a do najgorszego doszło w 2020 roku. Wtedy utknęło na nim ok. 470 osobników, a ok. 350 z nich zginęło pomimo wysiłków ratunkowych.

Istnieje wiele teorii na temat przyczyn występowania wyrzucania na brzeg delfinów. Niektórzy eksperci twierdzą, że zwierzęta mogą tracić orientację po tym, jak podążają za rybami aż do brzegu. Inni uważają, że jeden osobnik może omyłkowo doprowadzić całą grupę na brzeg.

Autorka/Autor:jjk//mm

Źródło: BBC, SBS News