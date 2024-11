Atak zimy i porywistego wiatru. Prawie cały kraj objęty alarmami

W kilkudziesięciu departamentach Francji obowiązują pomarańczowe ostrzeżenia przed śniegiem, marznącymi opadami i silnym wiatrem. Władze apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności.

Trudne warunki na drogach

Z prognoz wynika, że w stolicy - Paryżu - spadnie w czwartek do trzech centymetrów śniegu, natomiast w Normandii będzie to nawet 10 cm. Więcej śniegu ma spaść w wyżej położonych terenach. Władze departamentów objętych ostrzeżeniami apelują do kierowców o zachowanie ostrożności, ponieważ warunki na drogach są bardzo trudne. W północnej Francji niektóre departamenty nałożyły tymczasowe ograniczenia prędkości. Zwolnić muszą przede wszystkim samochody ciężarowe.