Atak niedźwiedzia w Karpatach. Pasterz został ciężko ranny w nogę

Niedźwiedź zaatakował 63-letniego pasterza owiec, ciężko raniąc go w nogę - poinformował w sobotę portal "digi24.ro". Do zdarzenia doszło w południowych Karpatach w Rumunii.

Do wypadku doszło w piątek po południu w miejscowości Rucar, która położona jest około 150 kilometrów na północ od Bukaresztu. Niedźwiedź zaatakował pasterza owiec, gdy ten przebywał w stodole. Ranny 63-latek trafił do szpitala. Jego stan lekarze określają jako poważny.

Ataki niedźwiedzi

Półtora tygodnia temu niedźwiedź w tej samej okolicy Karpat zabił 19-letnią turystkę. W reakcji na tę tragedię władzę Rumunii podjęły działania zmierzające do zmniejszenia populacji niedźwiedzi brunatnych - parlament na specjalnie zwołanej sesji w miniony poniedziałek uchwalił ustawę o dwukrotnym zwiększeniu rocznej kwoty odstrzału niedźwiedzi do prawie 500 osobników. Eksperci szacują, że obecnie na terenie rumuńskich Karpat, zajmujących około jednej trzeciej powierzchni kraju, żyje około 8 tysięcy niedźwiedzi brunatnych (Ursus arctos). Jest to druga co do wielkości populacja tych drapieżnych ssaków w Europie. Więcej żyje ich na terenie Rosji.