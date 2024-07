10-letni chłopiec zmarł po wędrówce. Do szpitala trafił "w skrajnie krytycznym stanie"

Strażacy z Phoenix, Tempe i Chandler zostali wezwani we wtorek 2 lipca około godziny 14 do parku South Mountain Park and Preserve w Phoenix - poinformował departament policji w Phoenix. Interwencja dotyczyła 10-letniego chłopca, który poczuł się źle w czasie wędrówki z krewnymi po jednym z największych, pełnym wymagających szlaków parków miejskich w Ameryce Północnej.

Zmarł 10-latek

Strażacy, członkowie zespołu ratownictwa technicznego i policjanci dotarli do chłopca, a następnie przetransportowali go drogą powietrzną ze szlaku do czekającej karetki, skąd został przewieziony do szpitala w "skrajnie krytycznym stanie". Dziecko zmarło w placówce, prawdopodobnie na skutek przegrzania.