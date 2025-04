Zmianę pogody odczujemy na własnej skórze

Kolejne dni w pogodzie zapowiadają się dość niespokojnie. Nad różnymi regionami przechodzić będą burze, lokalnie z intensywnymi opadami deszczu. Tuż przed weekendem możemy spodziewać się sporego spadku temperatury.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Jak wyjaśnił synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w okresie prognozy Polska znajdzie się pod wpływem obszaru podwyższonego ciśnienia, związanego z wyżem znad Morza Norweskiego. Ciśnienie nieznacznie wzrośnie, a do Polski z południowego zachodu napływać będzie umiarkowanie ciepła masa powietrza polarnego.

Pogoda na środę i czwartek

W środę w całym kraju spodziewane jest umiarkowane zachmurzenie - więcej chmur może pojawiać się w północnych regionach o poranku. Lokalnie w drugiej części dnia, głównie na Pomorzu oraz Podkarpaciu, może przelotnie spaść do 2-5 litrów deszczu na metr kwadratowy. Lokalnie wystąpi ryzyko burz z opadami do 10-20 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 16-17 stopni Celsjusza na Pomorzu do 20-23 st. C w południowej i centralnej Polsce. Wiatr ze zmiennych kierunków okaże się słaby.

Czwartek zapowiada się dość pogodnie, z przelotnymi opadami do 2-5 l/mkw. na południu, wschodzie i częściowo w centrum Polski. Lokalnie może zagrzmieć - w burzach opady sięgną 10-20 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 10-12 st. C na Pomorzu do 21-23 st. C na południu i w centrum kraju. Z północy powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach ventusky.com

Pogoda na piątek

Z czwartku na piątek nad Polską z północy na południe przemieści się strefa chłodnego frontu atmosferycznego. W północnej Polsce przyniesie on kilkustopniowe ochłodzenie, a na południu umiarkowane, przejściowo intensywne, ciągłe opady deszczu, których dobowa suma wyniesie około 10-15 l/mkw., lokalnie powyżej 20 l/mkw.

Piątek w północnych regionach zapowiada się pogodnie, ale na południu i w centrum wystąpi duże i całkowite zachmurzenie z opadami, lokalnie burzami. Termometry pokażą od 12-14 st. C na północy do 15-17 st. C na południu i w centrum Polski. Wiatr będzie umiarkowany, północno-wschodni.

Pogoda na weekend

W sobotę w Polsce zapanuje pogodne i słoneczne niebo. Na termometrach zobaczymy od 11-12 st. C na Suwalszczyźnie do 14-15 st. C na pozostałym obszarze kraju. Powieje umiarkowany, północno-wschodni wiatr.

Niedziela w całym kraju zapowiada się słonecznie. Temperatura wyniesie maksymalnie od 11-12 st. C na Suwalszczyźnie do 15-16 st. C na Pomorzu Zachodnim i Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się umiarkowany, północno-wschodni.

Prognozowane opady w kolejnych dniach ventusky.com

Autorka/Autor:ast/dd

Źródło: tvnmeteo.pl