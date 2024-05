Idzie zmiana. Tomasz Wasilewski o najbliższych dniach

Niż znad Niemiec, który przynosi w naszym kraju deszcz i gwałtowne burze, zacznie przesuwać się na wschód, a za nim podąży spadek temperatury. - Ochłodzenie, które jest na zachodzie Europy po weekendzie przyjdzie do nas - zapowiadał we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski.

Pogoda Długoterminowa Weekend

- Od wielu dni, a nawet tygodni nad Niemcami jest odradzający się niż. On zanika, ożywa, zanika, ożywa - mówił Tomasz Wasilewski. (...) - W całej strefie w związku z niżem jest wilgotne powietrze, tworzą się burze, przelotne opady deszczu - wyjaśniał.

Czwartek będzie w Polsce już kolejnym z rzędu burzowym dniem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla niemal całego kraju. Deszcz podczas burz ma padać intensywnie, spodziewane są też opady gradu oraz porywisty wiatr.

"Ogromna różnica" temperatury

Układ niskiego ciśnienia zalegający nad naszymi zachodnimi sąsiadami przynosi nie tylko gwałtowne zjawiska w środkowej Europie, ale jednocześnie sprawia, że w zachodniej części kontynentu jest nietypowo chłodno, podczas gdy daleko na wschodzie - gorąco. Choć na Półwyspie Iberyjskim termometry wskazują ponad 30 stopni Celsjusza, to już we Francji temperatura jest znacznie niższa, a w środę w Paryżu osiągnęła zaledwie 16 st. C. Podobnie było na Wyspach Brytyjskich i w Niemczech.

Prawie w całej Polsce natomiast termometry regularnie pokazują ponad 20 st. C. Co ciekawe, od kilku dni najcieplej jest we wschodnich regionach. Jak podał IMGW, w środę we Włodawie temperatura wyniosła dokładnie 27,9 st. C. Jeszcze cieplejsze, a wręcz gorące i upalne powietrze dociera do Rosji. W okolicach Moskwy w środę temperatura wyniosła 30 st. C.

Temperatura maksymalna odnotowana w środę w Europie wetteronline.de

Jak tłumaczył prezenter tvnmeteo.pl, tak "ogromna różnica" temperatury między wschodem a zachodem Europy "wynika z położenia niżu nad Niemcami i z tego, że on wrzuca do północno-zachodniej Europy chłodne powietrze". - Jednocześnie po drugiej stronie tego niżu płynie ciepła i wilgotna masa powietrza do Europy Środkowej i Wschodniej - wyjaśniał.

Sytuacja baryczna w Europie tvnmeteo.pl

Niż znad Niemiec i ochłodzenie

Niż znad Niemiec zacznie zmieniać jednak swoje położenie. Zacznie się on powoli przemieszczać na wschód, a to oznacza, że również w Polsce stopniowo będzie się ochładzać. - Ochłodzenie, które jest na zachodzie Europy po weekendzie przyjdzie do nas - zapowiadał Wasilewski.

Jak bardzo się ochłodzi? - Z 26 stopni w przyszłym tygodniu zrobi się około 20 - mówił prezenter tvnmeteo.pl. W niektórych regionach temperatura może spadać poniżej tej granicy.

W kolejnym tygodniu ochłodzi się tvnmeteo.pl

Autorka/Autor:ps

Źródło: TVN24