Złota polska jesień jeszcze z nami zostanie. Uwaga - miejscami bardzo silnie powieje

Weekend przyniesie pogodną aurę, miejscami mocniej powieje. Nowy tydzień również przyniesie sporą ilość słońca. Temperatura sięgnie miejscami 20 stopni Celsjusza.

- Polska pozostaje pod wpływem wyżu znad wschodniej Europy. Tylko na pogodę w zachodnich regionach kraju delikatnie wpływają niże znad Atlantyku i Włoch, poprzez co tam występuje większe zachmurzenie - przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Dodała, że chłodne powietrze polarne kontynentalne, które napłynęło ze wschodu, jest lekko wypierane przez łagodniejsze i cieplejsze masy z południa. W kolejnych dniach sytuacja się nie zmieni.

Dopiero we wtorek ciśnienie nieco spadnie, a do kraju wkroczy od zachodu front chłodny z przelotnym deszczem. Zatoka niżowa dość szybko przemieści się nad Polską, a po niej ciśnienie znowu wzrośnie i stery w pogodzie przejmie kolejny, pogodny wyż. Będzie on wolno przemieszczał się nad środkową Europą.

Pogoda na weekend

Sobota upłynie pod znakiem pogodnej aury, tylko na zachodzie pojawi się nieco więcej chmur. Termometry pokażą maksymalnie od 12 stopni Celsjusza na Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 18-19 st. C na południowym zachodzie. Powieje południowo-wschodni i południowy wiatr, słaby i umiarkowany, chwilami silniejszy. W porywach na północy i w regionach podgórskich będzie rozpędzał się do 50-60 kilometrów na godzinę, wysoko w górach osiągnie prędkość do 100 km/h.

W niedzielę chmurzyć się będzie jedynie na zachodzie Polski. W pozostałej części kraju dopisze pogodna aura. Temperatura maksymalna wyniesie od 12-13 st. C na Warmii, Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez 16 st. C w centrum kraju, do 18-19 st. C na południowym zachodzie. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany, okresami okaże się dość silny.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 13 st. C na Podlasiu, przez 16 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na zachodzie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa.

Na wtorek prognozuje się umiarkowane i duże zachmurzenie z przemieszczającymi się od zachodu w głąb kraju słabymi, przelotnymi opadami deszczu o natężeniu 1-5 litrów na metr kwadratowy. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 13 st. C na Pomorzu, przez 17 st. C w centrum, do 19-20 st. C na Podkarpaciu. Południowo-zachodni i zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Pogoda na środę

Środa zapowiada się pogodnie, na zachodzie pojawi się więcej chmur. Termometry pokażą maksymalnie od 13 st. C na Pomorzu, przez 14 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na południu. Powieje północny słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Autorka/Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl