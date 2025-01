Zimno spłynie z północy. Będzie sypać śnieg

W pierwszych dniach roku nadal czeka nas zima w łagodnej postaci. Do Polski dotrze zimne powietrze, a razem z nim pojawią się opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W niektórych regionach może zrobić się biało, ale ochłodzenie nie potrwa długo.

- Polska pozostaje pod wpływem rozległego wiru niżowego, który sprzyja rozwojowi wielkiej zatoki chłodu, rozbudowującej się od Arktyki w kierunku Europy. Zacznie obejmować Polskę, a poprzedzi ją chłodny front atmosferyczny, który przemieści się nad naszym krajem - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Czwartek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Z północy na południe będą postępować opady deszczu i deszczu ze śniegiem do 5-10 litrów na metr kwadratowy. Pod wieczór w niektórych miejscach spadnie do 2-3 centymetrów śniegu. Opady nie dotrą tylko na krańce południowo-wschodnie Polski. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Pomorzu i Suwalszczyźnie, przez 5-6 st. C w centrum kraju, do 8-9 st. C w Małopolsce. Wiatr będzie południowo-zachodni i zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągający prędkość do 60-80 kilometrów na godzinę.

Piątek zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Okresami wystąpią opady śniegu do 1-4 cm, tylko na krańcach południowych nie powinno padać. Termometry pokażą od 0 st. C na północnym wschodzie i wschodzie, przez 1 st. C w centralnej części kraju, do 3 st. C na Śląsku. Wiatr z kierunków zachodnich powieje umiarkowanie i dość silnie, zwłaszcza na południowym wschodzie, w porywach osiągając prędkość do 60-80 km/h.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Prognoza pogody na weekend

W sobotę też będzie pochmurno z przejaśnieniami. Śnieg słabo popada na Pomorzu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie od -2 st. C w rejonie Podlasia, przez 0 i -1 st. C w środkowych regionach, do 1 st. C na zachodzie. Będzie wiać zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach do 50 km/h.

Niedziela upłynie pod znakiem pochmurnej aury, choć będzie się przejaśniać. W południowych regionach spadnie do 5 cm śniegu. Na termometrach zobaczymy od -2 st. C na północnym wschodzie, przez 0 st. C w centrum kraju, do 2 st. C na Śląsku. Z kierunku południowego powieje słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Zrobi się cieplej

Na poniedziałek, święto Trzech Króli, prognozowane jest duże zachmurzenie. W północno-wschodniej Polsce spadnie do 5-8 cm śniegu i warunki na drogach będą tam szczególnie trudne. W pozostałych regionach pojawią się opady deszczu ze śniegiem i deszczu do 5-10 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 st. C na Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centrum, do 7-8 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowy, umiarkowany, na południu dość silny, w porywach rozpędzający się do 60-70 km/h.

Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach Ventusky.com

Autorka/Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl