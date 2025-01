"Zacznie się kolejny zimowy epizod". Tu spadnie śnieg

W pogodzie w tym tygodniu wiele się wydarzy. Na dużym obszarze Polski znów sypnie śniegiem, a do tego będzie porywiście wiać. Czekają nas znaczne różnice temperatury, ale ostatecznie zima wygra w tej przepychance. W weekendowe noce chwyci spory mróz.

- Polska pozostaje pod wpływem wielkiego wiru niżowego Floriane z centrum nad południową Skandynawią. Za frontem atmosferycznym z opadami deszczu, który odsuwa się znad południowo wschodnich regionów kraju, napływa umiarkowane chłodne powietrze - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Jak dodaje, kolejny front, niosący przelotne opady śniegu z deszczem, wkroczy od północnego zachodu.

W środę będzie pochmurno z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce nie powinno padać. W pozostałych regionach okresami pojawią się opady śniegu do 1-3 centymetrów i śniegu z deszczem do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 3-4 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągający prędkość rzędu 50-70 kilometrów na godzinę.

Śnieg, wiatr, ale i nawet 10 stopni

- W ciągu kolejnych dni stery w pogodzie przejmie niż Charly, wędrujący znad Atlantyku w kierunku Francji, a później Bałtyku i Finlandii. W czwartek za jego sprawą nasunie się nad Polskę od południa front atmosferyczny, przed którym sypnie śniegiem na północnym zachodzie i północy. Zacznie się kolejny zimowy epizod. W płynącym z północy wilgotnym powietrzu arktycznym będzie przelotnie padać śnieg, a nocami temperatura może obniżać się miejscami do -8 stopni Celsjusza - zapowiada synoptyk.

Czwartek upłynie od znakiem pochmurnej aury. W rejonie Pomorza Zachodniego spadnie do 5 cm śniegu, natomiast w pasie od Ziemi Lubuskiej, przez Wielkopolskę, Kujawy, po Kaszuby Warmię i Podlasie przybędzie do 3 cm śniegu oraz wystąpią opady śniegu z deszczem do 5 l/mkw. Na pozostałym obszarze kraju okresami popada deszcz o sumie do 2-5 l/mkw. Termometry pokażą od 2 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 7 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach do 50-60 km/h.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

W piątek zachmurzenie będzie duże. Na północy i w centrum Polski spadnie do 2 cm śniegu i pojawią się opady śniegu z deszczem do 2 l/mkw. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie od 1 st. C w rejonie Suwalszczyzny, przez 2 st. C w środkowych regionach, do 4 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h.

Prognoza pogody na weekend

Sobota też przyniesie przeważnie duże zachmurzenie z przelotnymi opadami śniegu do 1-2 cm. Tylko w południowo-wschodniej części kraju pojawią się przejaśnienia i na ogół będzie bez opadów. Na termometrach zobaczymy od -1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 0 st. C w centrum kraju, do 2 st. C na południu. Będzie wiać zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 50-70 km/h.

Na niedzielę prognozowana jest pochmurna aura z rozpogodzeniami. Na wschodzie i południowym wschodzie kraju spadnie do 1-3 cm śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 st. C na Podlasiu, przez 1 st. C w centrum, do 2 st. C na Pomorzu. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany, na wschodzie okresami dość silny wiatr.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

