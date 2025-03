Wiosna pokaże nam przyjemne oblicze, ale wytęskniony deszcz też da o sobie znać

Pogodę w Polsce nadal kształtuje układ wysokiego ciśnienia. To za jego sprawą dopisuje nam pogodna i bezdeszczowa aura. W najbliższym czasie ociepli się, wrócą też opady deszczu.

Najbliższej doby Polska pozostanie pod wpływem pogodnego wyżu z centrum ulokowanym nad Bałkanami. - Będziemy w strumieniu ciepłego powietrza polarno-morskiego - przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek przyniesie słoneczną aurę w całym kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 10-11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 13-14 st. C w centrum, do 15-16 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr.

Piątek zapowiada się pogodnie. Jedynie przejściowo na północy kraju spodziewane jest duże zachmurzenie. Istnieje marginalne ryzyko pojawienia się lokalnie słabego, przelotnego opadu deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10-12 st. C na północnym wschodzie do 16-17 st. C na południowym zachodzie. Wiatr okaże się słaby, zmienny.

Pogoda na weekend

W sobotę dopisze pogodna, a miejscami słoneczna aura. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 11-12 st. C na Suwalszczyźnie do 15-16 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany, porywisty, powieje z południowego wschodu.

Niedziela upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu na południu i lokalnie w centrum kraju. Termometry wskażą maksymalnie od 12-13 st. C na wschodzie Polski do 14-15 st. C na zachodzie. Południowo-wschodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, porywisty.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek

W poniedziałek niebo zasnują chmury, możliwe są jednak rozpogodzenia. W całym kraju pojawią się opady deszczu, które w niektórych regionach będą przelotne. Temperatura maksymalna wyniesie od 12-13 st. C na Suwalszczyźnie do 16-17 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany, południowo-zachodni wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

