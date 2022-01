Willingen 2022. Prognoza pogody na zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich

Przed nami kolejne zmagania skoczków narciarskich. Zawody Pucharu Świata 2021/2022 tym razem odbędą się w niemieckim Willingen. Jaką pogodę przewidują synoptycy?

Trwa Puchar Świata 2021/2022 w skokach narciarskich. W ten weekend zawody odbywają się w Willingen w Niemczech.

Pogoda na skoki narciarskie. Puchar Świata w Willingen

W piątek 28 stycznia odbędzie się konkurs drużyn mieszanych. Region znajdzie się na skraju wyżu. O godz. 13 będzie pochmurno, wystąpią słabe opady mokrego śniegu. Termometry pokażą -1 st. C, a wiatr będzie rozpędzał się do 6-9 m/s. O godz. 18 wciąż będzie pochmurno, a śnieg nadal może nieco prószyć. Temperatura sięgnie 0 st. C, a wiatr 4-7 m/s. W porywach może wiać z prędkością 14-16 m/s.

W sobotę 29 stycznia skoczkowie zmierzą się w konkursie indywidualnym. Region dostanie się pod wpływ niżu znad Atlantyku, w strefę słabo aktywnego frontu. Przez cały dzień będzie pochmurno, może popadać słaby deszcz, a wieczorem mżawka. Po południu temperatura wyniesie 4 st. C, potem wzrośnie do 5 st. C. Wiatr będzie rozpędzał się do 8-12 m/s, a w porywach do 18-20 m/s.

Na niedzielę 30 stycznia zaplanowany jest drugi konkurs indywidualny. Region znajdzie się na skraju odsuwającego się niżu znad Bałtyku. O godz. 13 będzie pochmurno, wieczorem prognozowane są przejaśnienia. Po południu termometry pokażą 3 st. C, potem temperatura spadnie do 0 st. C. Będzie wiało z prędkością 6-9 m/s, a następnie osłabi się do 5-7 m/s. Porywy mogą rozpędzać się do 13-15 m/s.

Program zawodów w Willingen:

Piątek, 28.01.2022

godz. 13.30 - oficjalny trening

godz. 16.00 - konkurs drużyn mieszanych

godz. 18.30 - kwalifikacje

Sobota, 29.01.2022

godz. 15.00 - seria próbna

godz. 16.00 - konkurs indywidualny

Niedziela, 30.01.2022

godz. 13.30 - kwalifikacje

godz. 15.15 - konkurs indywidualny

Autor:kw

Źródło: tvnmeteo.pl, eurosport.pl