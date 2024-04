Wiemy, kiedy nastąpi zmiana pogody

Nadchodzące dni będą dość pochmurne, poza tym pojawią się opady deszczu. Niebawem czeka nas jednak zmiana pogody. Zrobi się słonecznie, a temperatura wzrośnie miejscami do 26 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Czwartek przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Poza tym przelotnie popada deszcz, miejscami do pięciu litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy wiatr, przeważnie południowo-zachodni.

Piątek upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Na Pomorzu, Kujawach, Warmii i Ziemi Lubuskiej pojawi się deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 10 st. C na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Śląsku. Wiatr, słaby i umiarkowany, będzie wiał ze zmieniających się kierunków.

Prognoza temperatury na okres 25-29.04 ventusky.com

Pogoda na weekend

W sobotę dopisze słoneczna aura. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 12 st. C na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze zmieniających się z kierunków.

Niedziela zapowiada się słonecznie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 15 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-wschodni.

Prognoza opadów na okres 25-29.04 ventusky.com

Pogoda na poniedziałek

W poniedziałek będzie słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie od 19 st. C na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany, okresami silniejszy, powieje z południowego wschodu.

Autorka/Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl