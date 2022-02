Kiedy przestanie wiać? Nasza synoptyk ma dobrą i złą wiadomość

Eunice odsuwa się od Polski

Jak podkreśliła jednocześnie, "do godzin wieczornych w rejonie Zatoki Gdańskiej, na Warmii i Mazurach, możemy spodziewać się porywów wiatru do 90-95 kilometrów na godzinę i niewykluczone są pojedyncze porywy do 100 kilometrów na godzinę".

W niedzielę uspokojenie, w poniedziałek "zbliży się kolejny potężny wir"

Jaka będzie niedziela? Jak powiedziała Unton-Pyziołek, "czeka nas umiarkowany spokój". Tłumaczyła, że wiatr w porywach ma rozpędzać się do 50-70 km/h. Będzie to jednak tylko chwila oddechu od bardzo gwałtownej pogody.

- Co najmniej do 90 kilometrów na godzinę. Niewykluczone są pojedyncze porywy na Wybrzeżu do 100 kilometrów na godzinę - zapowiedziała. Jak dodała synoptyk tvnmeteo.pl, "wygląda na to, że najsilniejszy wiatr tym razem nas ominie, da się we znaki tym krajom, które leżą w rejonie Morza Północnego". Tam wiatr znów może w porywach dochodzić do 120-130 km/h.