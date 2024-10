Pogoda na Wszystkich Świętych. W najbliższych dniach Polskę obejmie głęboki i silny wir niżowy. Sprawi, że powieje silny wiatr, szczególnie na północy i północnym wschodzie kraju. Porywy mogą sięgać prędkość nawet 100 kilometrów na godzinę.

Pogoda Długoterminowa Weekend

- Polska dostaje się pod wpływ układu niżowego Martina z centrum przemieszczającym się znad Skandynawii w kierunku Rosji. Wędrujący wir wtłoczy z południowego zachodu w nasz rejon kontynentu ciepłe, łagodne masy powietrza, w których temperatura na południu przekroczy 15 stopni Celsjusza - poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Ale od północy napierać będą zimne masy powietrza arktycznego, poprzedzone frontem chłodnym, który obejmie w piątek północne regiony Polski. - Obejmujący nasz kraj wir niżowy jest głęboki i silny, wymuszający szybkie przemieszczanie się mas powietrza. Spowoduje wzrost prędkości wiatru, szczególnie na północy i północnym wschodzie kraju, gdzie w piątek po południu, wieczorem i w nocy stanowić będzie poważne zagrożenie - podkreśliła synoptyk.

W nocy z piątku na sobotę przemieści się nad Polską chłodny front z opadami deszczu, a na północnym wschodzie również deszczu ze śniegiem. W sobotę cały kraj zajdzie się w zimnym powietrzu płynącym z północy. W niedzielę rano w całym kraju chwyci lekki mróz. Ciśnienie ma rosnąć, bo od zachodu Polska wróci ponownie pod wpływ wyżu, którego centrum wędrować ma znad zachodniej Europy w kierunku środkowej. Tylko w niedzielę musnąć ma od północy Polskę kolejny niż atlantycki, niosąc przejściowo wzrost prędkości wiatru. Później spokojny wyż nieść ma lekkie ocieplenie, przyniesie również jesienne mgły.

Wichury w Polsce. Pogoda na Wszystkich Świętych

W dzień Wszystkich Świętych wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie na południu kraju, w pozostałych regionach okaże się duże. Na Pomorzu, Warmii Mazurach oraz Suwalszczyźnie przelotnie popada deszcz do 1-5 litrów na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 13 st. C na Pomorzu Zachodnim, Kujawach, Suwalszczyźnie, przez 15 st. C w centrum kraju, do 16-17 st. C na południu, szczególnie na przedgórzu. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach powieje do 50-70 kilometrów na godzinę, na północy do 80-90 km/h. Nad samym Bałtykiem pod wieczór porywy mogą sięgać aż 100 km/h. Uwaga, będzie niebezpiecznie wieczorem w parkach czy cmentarzach pod drzewami - ostrzega synoptyk.

Zaduszki pod znakiem wietrznej aury

Na sobotę, kiedy przypadają Zaduszki, prognozuje się małe i umiarkowane zachmurzenie, na wschodzie i południu kraju okresami duże. Na północnym wschodzie Polski przelotnie popada deszcz z krupą śnieżną, a na Podkarpaciu - deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 st. C na Suwalszczyźnie, przez 8 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Śląsku i w Małopolsce. Wiatr północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach na północy i wschodzie będzie rozpędzał się do 60 km/h.

W niedzielę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Rano chwyci lekki mróz i termometry pokażą -3/-1 st. C. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 6 st. C na północnym wschodzie, przez 7 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na południowym zachodzie. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach na północy powieje do 60-70 km/h.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach ventusky.com

Powrót pochmurnej i mglistej aury

Poniedziałek przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Na południu pojawią się słabe opady deszczu do 1-3 l/mkw. Termometry wskażą maksymalnie od 7 st. C na Podkarpaciu, przez 9 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Pomorzu. Wiatr północny, okaże się słaby i umiarkowany.

Wtorek zapowiada się pochmurnie i mglisto z rozpogodzeniami. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 7 st. C na Suwalszczyźnie, przez 10 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Pomorzu. Powieje zachodni i południowy, słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach ventusky.com

Autorka/Autor:red.

Źródło: tvnmeteo.pl