Kolejne dni przyniosą zmiany w pogodzie. Pod koniec tygodnia do kraju wkroczy niż, który przyniesie opady śniegu przechodzące w deszcz. Już niebawem temperatura wzrośnie do nawet 10 stopni Celsjusza, poza tym porywiście powieje.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W ciągu najbliższej doby pogodę kształtować będzie wyż (antycyklon) Ernst, przemieszczający się znad Jutlandii przez Polskę w kierunku Ukrainy i Rumunii. Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, od niedzieli "wróci cyrkulacja zachodnia", w której dominować będą bardzo szybko przemieszczające się "nurkujące" niże.

- Przyniosą one strefy frontowe z opadami, ogólne ocieplenie, ale jedynie na termometrach, bo temperatura odczuwalna będzie dużo niższa. Warunki atmosferyczne będą się dynamicznie zmieniać, pojawią się duże wahania ciśnienia - dodał synoptyk.

Pogoda na piątek

Piątek upłynie w całym kraju bez opadów. Na zachodzie i częściowo w centrum pojawią się chmury, a nad ranem w wielu miejscach utrzymywać się będą marznące mgły. W pozostałej części kraju zachmurzenie okaże się umiarkowane do małego na północnym wschodzie. Temperatura wyniesie od -2/-1 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 1 st. C w centrum kraju, do 2 st. C na zachodzie i Pomorzu. Wiatr powieje z kierunków południowych, będzie słaby, na południowym wschodzie - zmienny.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Pogoda na weekend

Sobota zapowiada się z zachmurzeniem umiarkowanym, na ogół bez opadów. Po południu na Pomorzu Zachodnim możliwy jest wzrost zachmurzenia do dużego oraz opady deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy od -2 st. C na Podlasiu, przez 1 st. C w centrum kraju, do 2 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany, chwilami dość silny, osiągający 45-55 kilometrów na godzinę. Silniej powieje nad morzem i w górach - do 60-70 km/h.

Niedziela przyniesie pochmurną aurę z przemieszczającymi się od zachodu w głąb kraju opadami śniegu do 3 cm, przechodzącymi w śnieg z deszczem oraz w sam deszcz. Na Pomorzu prognozowany jest stopniowy zanik opadów i przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy od 1-3 st. C na przeważającym obszarze kraju do 4-5 st. C na północnym zachodzie. Wiatr będzie zachodni i północno-zachodni, dość silny, w porywach rozpędzi się do 60 km/h, nad morzem i w górach powyżej 80 km/h. Na czele frontu mogą pojawić się zawieje śnieżne.

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek zapowiada się pochmurno z przemieszczającymi się od zachodu w głąb kraju opadami deszczu do 5-10 l/mkw. Termometry pokażą od 5 st. C na wschodzie, przez 7 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Pomorzu. Temperatura odczuwalna okaże się jednak zdecydowanie niższa. Powieje zachodni silny i porywisty wiatr - z prędkością do 60 km/h. Na północy, szczególnie na wybrzeżu, prędkość porywów może osiągnąć do 90 km/h.

We wtorek czeka nas pochmurna aura z przemieszczającymi się od północnego zachodu w głąb kraju kolejnymi opadami deszczu do 5-10 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 8-9 st. C w pozostałej części kraju. Wiatr będzie zachodni i północno-zachodni, silny w całym kraju, w porywach rozpędzi się do 70 km/h. Lokalnie, szczególnie na północy, prędkość ta może być większa i osiągać do 100 km/h.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Autorka/Autor:dd

Źródło: tvnmeteo.pl