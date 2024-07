W tych dniach odetchniemy i od burz, i od nieznośnego gorąca

Nadchodzące dni przyniosą spokój w pogodzie - upał nieco zelżeje, a burz będzie niewiele. Uwaga: w środę zagrzmi w górach.

Środa na Podkarpaciu i w Małopolsce przyniesie zmienne zachmurzenie z przelotnym deszczem i burzami. Podczas wyładowań spadnie do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru sięgną 60-80 kilometrów na godzinę. Na pozostałym obszarze kraju wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie, choć rano na wschodzie Podlasia, Mazowsza, Lubelszczyzny możliwe są zanikające opady deszczu oraz izolowane burze z opadem rzędu 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 31 st. C na Podkarpaciu. Wiatr, słaby i umiarkowany, przeważnie powieje z zachodu.

Pogoda na czwartek i piątek

Na czwartek prognozuje się zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na Pomorzu pojawi się przelotny deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 24 st. C na Pomorzu Gdańskim do 30 st. C na Podkarpaciu. Wiatr, słaby i umiarkowany, przeważnie będzie północno-zachodni.

W piątek spodziewane jest zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura w najcieplejszym momencie wyniesie od 24 st. C na Suwalszczyźnie do 29 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr.

Pogoda na weekend 20-21.07

Sobota upłynie pod znakiem zachmurzenia małego i umiarkowanego. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 25 st. C na Podlasiu do 29 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby, zmienny.

Niedziela przyniesie zmienne zachmurzenie. Na zachodzie po południu zacznie się chmurzyć, poza tym wystąpią burze z opadem do 20 l/mkw. i porywami wiatru do 80 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie od 29 st. C na Suwalszczyźnie do 32 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje z kierunków zachodnich.

