Uwaga na porywisty wiatr! Są ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - silny wiatr

Prognozuje się tam wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 90 km/h, z południa i południowego zachodu. W województwach śląskim i małopolskim ostrzeżenia będą obowiązywać w czwartek w godzinach 5-20, a na Podkarpaciu od godz. 5 w czwartek do godz. 6 w piątek.