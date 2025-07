Najwyższe temperatury w tym roku. Gdzie żar będzie największy

Pogoda na środę i czwartek. Kulminacja upału

W środę w całej Polsce będzie słonecznie i bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie od 28-30 st. C na wschodzie, przez 31-32 st. C w centrum, do 34-36 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby i zmienny.

Termometry pokażą od 23-25 st. C na Pomorzu Zachodnim do 33-35 st. C (lokalnie 36 st. C) na pozostałym obszarze kraju. Powieje słaby i umiarkowany południowo-zachodni wiatr, skręcający na północny zachód. Na zachodzie porywy osiągną do 40-50 km/h.

Pogoda na weekend. Obniżka temperatury

W piątek na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie - jedynie na południowym wschodzie możliwe jest duże i całkowite zachmurzenie z opadami deszczu i burzami. Słupki rtęci pokażą od 22-23 st. C na północy do 24-25 st. C na południu i w centrum. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. W sobotę spodziewamy się zachmurzenia od małego na południu kraju do umiarkowanego na północy. Padać nie będzie. Temperatura maksymalna osiągnie od 23-25 st. C na wschodzie do 26-28 st. C na zachodzie i w centrum. Wiatr będzie słaby i zmienny. W niedzielę będzie pogodnie i słonecznie - jedynie na zachodzie pojawi się więcej chmur, które przyniosą przelotne opady deszczu. Termometry wskażą od 26-28 st. C na północy do 31-32 st. C na południu i w centrum. Z południa powieje słaby i umiarkowany wiatr.