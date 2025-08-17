Tutaj wystąpi ryzyko burz. Pogoda na kolejne dni

Nadchodzące dni w dużym stopniu upłyną pod znakiem zmiennego zachmurzenia i przelotnych opadów deszczu. Miejscami wystąpi ryzyko burz.
W poniedziałek w Polsce pojawi się zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże, przejściowo - całkowite. Towarzyszyć mu będą przelotne opady deszczu na północnym wschodzie, wschodzie i lokalnie w centrum kraju. Spadnie go od 1 do 5 litra wody na metr kwadratowy.
Na wtorek opady deszczu nie są prognozowane. Jedynie na wschodzie i południu kraju pojawi się duże zachmurzenie z rozpogodzeniami.
Pogoda na środę i czwartek. Tutaj możliwe są opady
W środę pojawi się zachmurzenie małe i umiarkowane na południu oraz w centrum kraju. Nie będą temu towarzyszyć żadne zjawiska atmosferyczne, jedynie na północy, gdzie zachmurzenie będzie duże, może spaść przelotny deszcz pod koniec dnia.
Na czwartek prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i duże, a wraz z nim przelotne opady deszczu na wschodzie kraju. Na Podkarpaciu mogą wystąpić burze.
Pogoda na piątek
W piątek wystąpi zachmurzenie umiarkowane, a na Podkarpaciu całkowite z przelotnymi opadami deszczu.
Źródło: tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: Kajetan Ciesielski/Shutterstock