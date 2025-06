Spokojnie nie będzie. Przez wir niżowy

Do końca tygodnia pogoda w Polsce będzie dynamiczna. W kolejnych dniach nie będzie brakowało miejsc, w których pojawią się burze z opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy od 20 do nawet 28 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, Polska dostaje się pod wpływ wiru niżowego Tim z centrum ulokowanym nad Morzem Norweskim. Do kraju najpierw wkroczy front ciepły z niewielkimi opadami deszczu, a za nim popłynie bardzo ciepłe powietrze zwrotnikowe. Od zachodu dotrze do nas kolejna strefa dużego zachmurzenia z deszczem i burzami, obejmująca stopniowo zachodnie, północne i środkowe regiony kraju.

- Za strefą burz postępuje front chłodny, który w czwartek wejdzie do kraju pchany przez masy powietrza polarnego. Temperatura na zachodzie i w centrum nieco spadnie. W kolejnych dniach atlantycki wir niżowy nadal ma kształtować pogodę w Polsce, tłocząc w nasz rejon na zmianę masy powietrza ciepłego i chłodnego. Ta wymiana sprzyjać będzie rozwojowi frontów deszczowo-burzowych - dodała ekspertka.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach ventusky.com

Pogoda na środę i czwartek

Środa w całym kraju przyniesie zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północnym wschodzie i wschodzie kraju okresami mogą pojawić się słabe opady deszczu do 5 l/mkw. Na zachodzie, północy, a pod wieczór również w centrum kraju okresami może mocniej padać - do 10-30 l/mkw. Wystąpić mogą także burze z gradem, które lokalnie będą gwałtowne. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 st. C na Suwalszczyźnie do 28 st. C w centrum kraju oraz na południu. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, w burzach silny.

Pochmurno będzie także w czwartek. Na niebie wystąpi zachmurzenie umiarkowane i duże. Pojawią się także przelotne opady deszczu do 5-25 l/mkw., a miejscami również burze. Na termometrach zobaczymy od 20 st. C na Pomorzu, przez 25 st. C w centrum kraju, do 28 st. C na Podkarpaciu. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, a w burzach silny wiatr.

Pogoda na weekend

W piątek możemy spodziewać się dużego zachmurzenia z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na zachodzie, północy i południowym wschodzie okresami spadnie deszcz o natężeniu do 5-15 l/mkw. W Karpatach mogą wystąpić burze. Termometry pokażą maksymalnie od 18 st. C na Pomorzu, przez 25 st. C w centrum kraju, do 27 st. C na Podkarpaciu. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, a w burzach silny.

Sobota będzie pochmurna z większymi przejaśnieniami. Pojawią się przelotne opady deszczu do 5-25 l/mkw., a miejscami także burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 22 st. C na Pomorzu, przez 26 st. C w centrum kraju, do 27 st. C na południowym wschodzie. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, w burzach silny.

W niedzielę dominować będzie pochmurna aura z przejaśnieniami. Możemy spodziewać się także przelotnych opadów deszczu do 5-15 l/mkw. W Karpatach mogą pojawić się burze. Na termometrach zobaczymy od 20 st. C na Pomorzu, przez 23 st. C w centrum, do 26 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, w burzach silny wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach ventusky.com

Autorka/Autor:fw

Źródło: tvnmeteo.pl