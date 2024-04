Pogoda będzie fatalna. Lepiej nie chowajcie zimowych kurtek

Pogoda w ciągu najbliższych dni będzie miała więcej z zimy niż z wiosny. Na początku tygodnia termometry w części kraju wskażą ledwie 3 stopnie Celsjusza powyżej zera w najcieplejszym momencie dnia. W prognozie widać opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a nawet samego śniegu.

W niedzielę na zachodzie kraju zrobi się pogodnie. W pozostałych regionach zachmurzenie będzie duże, a we wschodnich województwach pojawią się opady deszczu i deszczu ze śniegiem, do 4 litrów na metr kwadratowy. W górach będzie padać śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Warmii do 10 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, północny.

Śnieg i tylko kilka stopni

Poniedziałek przyniesie duże zachmurzenie z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3 st. C na Nizinie Szczecińskiej i Kotlinie Gorzowskiej do 7 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr.

Na wtorek prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. W rejonie Podlasia wystąpią opady deszczu. Temperatura maksymalna osiągnie od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Rzeszowszczyźnie. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, okresami silniej, z kierunków zmiennych.

Prognoza opadów na okres 21-25.04 ventusky.com

Deszczowe dni

Środa zapowiada się pochmurno i deszczowo. Spadnie od 5 do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 7 st. C na Podlasiu do 12 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie przeważnie północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami w porywach osiągający prędkość do 60 kilometrów na godzinę.

W prawie w całym kraju zachmurzenie będzie duże z opadami deszczu. Padać nie powinno jedynie na Pomorzu. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni skręcający na północno-zachodni.

Prognoza temperatury na okres 21-25.04 ventusky.com

Autorka/Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl