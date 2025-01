Tu wciąż będzie mocno wiać. Są ostrzeżenia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed porywistym wiatrem, który ma mocno wiać na południowym wschodzie kraju do wieczora. Obowiązują alarmy pierwszego stopnia.

Ostrzeżenia meteorologiczne - silny wiatr

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z południa i południowego zachodu. Ostrzeżenia będą ważne do godziny 18.