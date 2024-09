Rosyjski antycyklon wpłynie na pogodę w Polsce. Co nam przyniesie?

Nie widać końca wrześniowego lata. Kolejne dni zapowiadają się pod znakiem dużej ilości słońca i wysokich wartości na termometrach - miejscami temperatura sięgnie 33 stopni Celsjusza. Dopiero pod koniec tygodnia w pogodzie nastąpi większa zmiana.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W środę, ale również w następnych dniach, pogodę w Polsce będzie kształtować potężny, rosyjski antycyklon - układ wyżowy - którego centrum przesuwa się z północy w kierunku Moskwy - przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski. Wyż będzie kierować do nas suche, gorące powietrze i jednocześnie blokować przesuwanie się z zachodu kontynentu w głąb Europy frontów z opadami i burzami. Dopiero pod koniec tygodnia, gdy antycyklon nieco osłabnie, będzie możliwe przedostawanie się wilgotniejszych mas powietrza do Polski.

Pogoda na środę

W środę w całym kraju będzie pogodnie i bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie od 28 stopni Celsjusza w Gdańsku, przez 31 st. C w Warszawie, do 32 st. C we Wrocławiu i 33 st. C w Gorzowie Wielkopolskim. Powieje słaby lub umiarkowany wiatr z południowego wschodu.

Prognoza temperatury na kolejne dni ventusky.com

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek przyniesie nam pogodne i słonecznie niebo bez opadów. Na termometrach zobaczymy od 27 st. C na wschodzie i północy kraju do 31 st. C w zachodniej Polsce. Wiatr okaże się słaby lub umiarkowany, wschodni.

Piątek w większości regionów zapowiada się pogodnie i bez opadów, ale w południowej Polsce zaczną stopniowo pojawiać się chmury. Termometry pokażą od 27 st. C na wschodzie i południu do 29 st. C w zachodniej Polsce. Powieje południowo-wschodni, słaby lub umiarkowany wiatr.

Pogoda na weekend

W sobotę na południu i zachodzie kraju zapanuje umiarkowane i duże zachmurzenie z możliwością przelotnych opadów deszczu, a w górach może nawet zagrzmieć. W pozostałych regionach nadal będziemy cieszyć się pogodną aurą. Temperatura maksymalna wyniesie od 27 st. C na Śląsku, przez 28 st. C w centrum i na wschodzie, do 29 st. C na zachodzie. Południowy wiatr będzie słaby lub umiarkowany.

Na zachodzie i południu kraju niedziela upłynie pod znakiem umiarkowanego zachmurzenia. Możliwe będą przelotne opady deszczu, a na południu także lokalne burze. Na termometrach zobaczymy od 26 st. C na Suwalszczyźnie do 27-28 st. C w pozostałych regionach. Z południowego wschodu powieje przeważnie słaby lub umiarkowany wiatr, ale w czasie burz możliwe będą porywy do około 60-70 kilometrów na godzinę.

Prognoza opadów na kolejne dni ventusky.com

Autorka/Autor:as/dd

Źródło: tvnmeteo.pl