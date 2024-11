Przed nami gigantyczny skok temperatury

Zimowa aura szybko opuści Polskę. Czeka nas duże ocieplenie. Po weekendzie temperatura dojdzie aż do 15 stopni Celsjusza. Śnieg zostanie tylko w górach, a padać będzie jedynie deszcz.

Na niedzielę prognozowane jest duże zachmurzenie, wzrastające do całkowitego. Od zachodu w głąb kraju będzie przemieszczać się strefa opadów deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, przechodzących w deszcz. Spadnie do 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. W niektórych miejscach mogą występować krótkotrwałe marznące opady. Temperatura maksymalna wyniesie od 1-2 stopni Celsjusza na wschodzie kraju, przez 3-5 st. C w centrum, do 8-9 st. C na zachodzie. Wiatr będzie południowy i południowo-zachodni, umiarkowany i okresami dość silny. W porywach rozpędzi się do 30-40 kilometrów na godzinę, a nad morzem i w górach do 60 km/h.

Będzie aż 15 stopni

W poniedziałek w całej Polski się wypogodzi. Termometry pokażą od 5-6 st. C we wschodnich regionach do nawet 13-15 st. C na Dolnym Śląsku. Będzie wiać południowy i południowo-zachodni, umiarkowany wiatr, tylko w górach i na Wybrzeżu silny i porywisty, do 70 km/h.

Wtorek przyniesie zmienne zachmurzenie. Z północnego na południowy wschód kraju będzie przemieszczać się strefa przelotnych opadów deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie od 5-6 st. C na Suwalszczyźnie, przez 8-9 st. C w centrum, do 10 st. C na zachodzie. Z kierunku południowo-wschodniego powieje umiarkowany wiatr.

Deszczowe dni

W środę zrobi się pochmurno z opadami deszczu północnym wschodzie i częściowo w centrum Polski. W pozostałej części kraju zachmurzenie będzie duże, ale nie powinno padać. Na termometrach zobaczymy od 5-6 st. C na północnym wschodzie do 8-9 st. C w zachodnich i południowych regionach. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany.

Czwartek wszędzie zapowiada się pochmurno. Na przeważającym obszarze kraju wystąpią opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 3-4 st. c Podlasiu do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z kierunków zmiennych powieje słabo i umiarkowanie.

