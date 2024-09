Przed nami duża zmiana. W Tatrach może spaść śnieg

Nowy tydzień przyniesie zmianę pogody. Po wyjątkowo gorącym i słonecznym początku września aura pogorszy się już w poniedziałek w zachodnich regionach. Oprócz ochłodzenia w prognozie na najbliższe dni widać opady deszczu. Pod koniec następnego tygodnia w Tatrach może pojawić się pierwszy w tym sezonie śnieg.

- Polska w ciągu najbliższej doby znajdzie się pod wpływem rozległegoniżu, rozciągającego się aż od Morza Norweskiego, przez Morze Północne i Europę Środkową, po Adriatyk. Chłodny front atmosferyczny będzie oddzielać gorące powietrze pochodzenia zwrotnikowego od zdecydowanie chłodniejszej, świeżej masy powietrza polarnego znad północnego Atlantyku - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.

Zmiana pogody w poniedziałek

Jeszcze w nocy na ogół nie powinno padać, ale sytuacja zmieni się w ciągu dnia. Od południowego zachodu będzie wzrastać zachmurzenie do całkowitego z opadami deszczu przemieszczającymi się w głąb kraju. W województwach zachodnich spadnie do 10-20 litrów na metr kwadratowy, a lokalnie w pasie Polski centralnej będzie to 2-5 l/mkw.

Temperatura maksymalna wyniesie od 22 stopni Celsjusza na zachodzie kraju do 27 st. C na wschodzie. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach dość silny, południowo-wschodni skręcający od zachodu na zachodni.

Chłodniej i trochę deszczu, trochę słońca

W ciągu kolejnych dni, jak zapowiada synoptyk, aurę w naszym kraju będą kształtować przeważnie układy niskiego ciśnienia. - Napływać będzie zdecydowanie chłodniejsze i wilgotniejsze powietrze, co będzie skutkować większym zachmurzeniem oraz przejściowo opadami deszczu - wyjaśnia.

Wtorek we wszystkich regionach upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu do 1-5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 16 st. C na zachodzie do 22 st. C na wschodzie Polski. Powieje umiarkowany, zachodni wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Środa zapowiada się dość pogodnie. Od zachodu jednak ponownie nastąpi wzrost zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna osiągnie od 18 st. C na Pomorzu Zachodnim do 24 st. C w rejonie Dolnego Śląska. Z kierunku południowo-zachodniego będzie wiać na ogół umiarkowany, tylko na zachodzie porywisty wiatr. Na czwartek dla większości kraju prognozowana jest pogodna aura. Jedynie w zachodniej Polsce będzie pochmurno i wystąpią tam opady deszczu. Termometry pokażą od 19 st. C na Dolnym Śląsku do 26 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, zmienny wiat

W Tatrach możliwy śnieg

W piątek zrobi się pochmurno z opadami deszczu w zachodniej połowie kraju. Przelotnie popada również na wschodzie i możliwe są tam burze. Niewykluczone, że w Tatrach pojawią się słabe opady śniegu. Temperatura wyniesie od 20 st. C na Pomorzu Zachodnim do 26 st. C w rejonie Podkarpacia. Wiatr będzie umiarkowany, południowo-zachodni.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Autorka/Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl