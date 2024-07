Pogoda na jutro, czyli na środę 31.07. Do Polski napływają masy suchego powietrza, a to oznacza, że niebo będzie niemal bezchmurne. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 30 stopni.

Pogoda na noc

Najbliższa noc będzie pogodna, bez opadów deszczu. Nad ranem mogą pojawić się zamglenia, a miejscami na północy kraju mgły. Temperatura minimalna wyniesie od 10-12 stopni Celsjusza na północy i południu do 13-14 st. C na pozostałym obszarze. Wiatr będzie słaby, zmienny.

Pogoda na jutro, środa 31.07

W środę czeka nas dużo słońca. Jedynie na zachodzie kraju pojawi się przejściowo większe zachmurzenie. Będą to chmury piętra wysokiego, z których nie spadnie deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 24-25 st. C na północy do 29-30 st. C na południu. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr.