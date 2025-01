Powrót atlantyckich niżów do Polski. Pojawią się przelotne opady śniegu

W nadchodzących dniach czeka nas zmiana z aury wiosennej na zimową. Pogodę w Polsce kształtować będą atlantyckie niże. Napłynie zimne powietrze, które sprawi, że spadnie temperatura. Poza tym pojawią się opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska znalazła się na chwilę pod wpływem wyżu znad wschodniej Europy. - Tylko krańce północne i północno-zachodnie pozostaną w zasięgu niżu Herminia znad Danii, w strefie frontu atmosferycznego. Z południa płynie łagodne, ciepłe powietrze, w którym temperatura na południu kraju przekracza 10 stopni Celsjusza - powiedziała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Dodała, że w kolejnych dniach kraj ponownie znajdzie się pod wpływem pochmurnych atlantyckich niżów. W piątek wkroczy od zachodu front chłodny z opadami deszczu, przechodzącymi na północy w deszcz ze śniegiem.

- Popłyną za nim zimne masy powietrza, najpierw polarnego, później arktycznego. Przez kilka dni mają wlewać się nad Europę, niosąc chmury i przelotne opady śniegu - zaznaczyła synoptyk. W przyszłym tygodniu rozpogodzi się w suchszych masach powietrza arktycznego, więc nocami temperatura może miejscami spadać poniżej -10 st. C. - Zima zostanie u nas co najmniej na tydzień - dodała.

Pogoda na czwarte i piątek

Czwartek na północy kraju przyniesie pochmurną aurę, miejscami pojawią się słabe opady deszczu o natężeniu do trzech litrów na metr kwadratowy. W pozostałych regionach będzie dość pogodnie, a na południu i południowym wschodzie - słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie od 7-8 st. C na północy, przez 9-10 st. C w centrum kraju, do 11-12 st. C na południu. Powieje południowo-zachodni słaby i umiarkowany wiatr, który tylko na Wybrzeżu okaże się dość silny.

Piątek zapowiada się pochmurnie z przejaśnieniami. Poza tym spodziewane są przemieszczające się od zachodu w głąb kraju opady deszczu do 5-10 l/mkw., przechodzące na północy w deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C na północnym zachodzie i zachodzie, przez 6-7 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na południu. Południowo-zachodni i zachodni wiatr będzie umiarkowany.

Prognozowana temperatura w najbliższych dniach ventusky.com

Pogoda na weekend

Sobota upłynie pod znakiem pochmurnej aury. W pasie od Śląska, przez centrum kraju, po Podlasie i Warmię prognozuje się słabe opady deszczu ze śniegiem do trzech litrów na metr kwadratowy oraz śniegu do dwóch centymetrów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 2-3 st. C na Warmii i Podlasiu, przez 4 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Pomorzu. Powieje północno-zachodni uiarkowany i dość silny wiatr. W niedzielę wystąpi duże zachmurzenie. Poza tym spadnie do jednego centymetra śniegu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 1 st. C na Podlasiu, przez 2 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Pomorzu. Wiatr północny, okaże się słaby i umiarkowany.

Pogoda na poniedziałek

W poniedziałek będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami na zachodzie Polski. Na wschodzie wystąpią słabe opady śniegu do jednego cm. Termometry wskażą maksymalnie od 0 st. C na Podlasiu, przez 1 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Pomorzu. Powieje północno-zachodni słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowane opady w najbliższych dniach ventusky.com

Autorka/Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl