Pogodowy krach. Różnica temperatury będzie ogromna

W pogodzie zaczęły się duże zmiany. Wtorek na obszarze całej Polski zapowiada się deszczowo, w wielu regionach opady będą ciągłe i obfite, ale jeszcze więcej deszczu spadnie pod koniec tygodnia. Front atmosferyczny wymiecie gorące powietrze. W części kraju temperatura spadnie poniżej 15 stopni Celsjusza.

- Pogodę w Polsce w ciągu najbliższej doby będzie kształtować niż znad północnej Skandynawii, ze strefą pofalowanego, chłodnego frontu atmosferycznego. Napłynie zdecydowanie chłodniejsza, wilgotna masa powietrza polarnego - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.

W nocy obfitych opadów deszczu mogą spodziewać się mieszkańcy Śląska, Małopolski, Mazowsza, Ziemi Łódzkiej i Świętokrzyskiej. We wtorek pochmurno z ciągłymi, przejściowo intensywnymi opadami deszczu, będzie na wschodzie kraju. Spadnie tam do 5-15 litrów wody na metr kwadratowy. W pozostałych regionach zachmurzenie będzie duże i lokalnie pojawią się przelotne opady deszczu do 2-10 l/mkw., możliwe są też burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 17-18 stopni Celsjusza na wschodzie do 20-21 st. C w reszcie kraju. Wiatr będzie umiarkowany, zachodni.

Gigantyczne różnice temperatury

Środa zapowiada się dość pogodnie. Słabe i przelotne opady deszczu wystąpią jedynie w rejonie Pomorza Zachodniego oraz Ziemi Lubuskiej kraju, gdzie w ciągu dnia zachmurzenie wzrośnie do całkowitego. Na termometrach zobaczymy od 17 st. C na Pomorzu Zachodnim do 23 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie umiarkowany, na zachodzie porywisty, południowo-zachodni.

Czwartek upłynie pod znakiem pogodnej aury we wschodniej Polsce. Na zachodzie oraz częściowo w centrum kraju będzie pochmurno z opadami deszczu do 5-10 l/mkw., a w górach do 20 l/mkw. Temperatura maksymalna osiągnie od 14 st. C na Dolnym Śląsku do 26 st. C w rejonie Podkarpacia. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, na wschodzie z południa, a w zachodniej połowie kraju z kierunku północno-zachodniego.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach ventusky.com

W piątek również w zachodniej części kraju i częściowo w centrum będzie pochmurno z opadami deszczu. Spadnie tam do 5-25 l/mkw. Więcej rozpogodzeń pojawi się na wschodzie, ale lokalnie może przelotnie popadać i zagrzmieć. Termometry pokażą od 13 st. C na Dolnym Śląsku do 27 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wschodzie z kierunku wschodniego, a w zachodniej połowie Polski powieje z północnego zachodu. W górach będzie wiać silnie, w porywach do 70-80 kilometrów na godzinę.

Burze i ulewy

Sobota przyniesie pochmurną aurę z opadami deszczu. Lokalnie na wschodzie i w środkowej Polsce pojawią się burze z ulewnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna osiągnie od 16-17 st. C na Dolnym Śląsku do 21-22 st. C na Suwalszczyźnie. Wiatr we wschodniej połowie kraju okaże się umiarkowany, wiejący ze wschodu, a na zachodzie będzie silny, północny.

Prognozowane opady w kolejnych dniach ventusky.com

Autorka/Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl