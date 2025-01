Wędrówka śnieżnej strefy nad Polską. Gdzie pada najobficiej?

Atak zimy w Polsce. Niedziela to kolejny dzień, który przynosi nam opady śniegu. Nadchodzące godziny mogą zaskoczyć nas niebezpiecznymi zawiejami. Sprawdź, gdzie zachować szczególną ostrożność.

W niedzielę Polska nadal znajduje się pod wpływem niewielkiego, ale bardzo silnego wiru niżowego Charly . W sobotę przyniósł on intensywne opady śniegu, niebezpiecznie może być również dzisiaj .

Gdzie pada śnieg?

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, około godziny 8 główna strefa opadów śniegu w Polsce rozciągała się od Pomorza, Warmii i Mazur , przez Ziemię Łódzką i Mazowsze, po Opolszczyznę, Śląsk i Małopolskę . Obserwowane były na ogół słabe, miejscami umiarkowane, ciągłe opadu śniegu. W ciągu dnia w centrum i na północy przechodzić będą one w opady mokrego śniegu, na Pomorzu oraz Kujawach również deszczu ze śniegiem.

Strefa opadów przemieszczać się będzie na południe i południowy wschód. Do wieczora przybędzie jeszcze około od 3-5 centymetrów śniegu w centrum kraju do 5-10 cm na południu, więcej jedynie w wyższych partiach gór więcej, do 10-15 cm. W ciągu dnia pojawi się również silniejszy wiatr, więc lokalnie wystąpią zawieje śnieżne.