Pogoda na Wszystkich Świętych. Możemy się znaleźć u progu potężnego ochłodzenia

Jaka pogoda będzie we Wszystkich Świętych? Według najnowszych prognoz aurę 1 listopada ma kształtować wyż, ale to nie znaczy, że wszędzie będzie pogodnie. Już niebawem do Polski może dotrzeć bardzo silna zatoka chłodu - przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Pogoda na Wszystkich Świętych 2024

Pogodę 1 listopada, w świetle dzisiejszych materiałów prognostycznych, kształtować ma wyż. Temperatura nad ranem wyniesie od 1-3 st. C na wschodzie, przez 4 st. C w centrum, do 5-6 st. na zachodzie. Po południu może wzrosnąć do 7-8 st. C na wschodzie i południowym wschodzie, 9-10 st. C w centrum i do 12-14 st. na krańcach zachodnich i południowo-zachodnich. Aura zapowiada się pochmurno, z większymi przejaśnieniami, jednak miejscami po południu pogoda może się popsuć. W dzień Wszystkich Świętych duże, niskie zachmurzenie obejmować miałoby stopniowo zachodnie regiony, a na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej przyniosłoby deszcz.