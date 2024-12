Najbliższe dni przyniosą pochmurną aurę. Miejscami pojawią się słabe, przelotne opady deszczu. W nowym tygodniu pogodę będzie kształtował wyż, który sprawi, że w dzień chwyci mróz.

Pogoda Długoterminowa Weekend

- Najbliższej dobry Polska będzie pod wpływem kolejnych układów niskiego ciśnienia przemieszczających się znad Atlantyku. Związane z nimi mało aktywne fronty atmosferyczne przyniosą całkowite zachmurzenie i jedynie miejscami pojawią się słabe, symboliczne opady deszczu. Lokalnie popada deszcz ze śniegiem. Z południowego zachodu napłynie umiarkowanie chłodne powietrze pochodzenia polarnego - poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.

W sobotę strefa frontowa wkroczy od zachodu i przemieszczać się będzie w kierunku Pomorza. Front będzie mało aktywny, w efekcie czego opady będą lokalne i symboliczne. W górach panuje zimowa aura, na Śnieżce i Kasprowym Wierchu leży ponad 20 centymetrów śniegu. - W ciągu najbliższej doby grubość pokrywy śnieżnej wzrośnie o kolejne 2-7 centymetry - dodał Zdonek. W kolejnych dniach ciśnienie będzie wzrastać, a pogodę w Polsce stopniowo zacznie kształtować bardzo silny i stabilny wyż znad Atlantyku. Jego centrum przemieści się nad rejon Wysp Brytyjskich. Dominować będzie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami, a opady spodziewane są jedynie na południu kraju.

Pogoda na weekend

Sobota przyniesie pochmurną aurę z rozpogodzeniami na południu kraju. Lokalnie, zwłaszcza na północy i częściowo w centrum, popada słaby, przelotny deszcz o natężeniu poniżej jednego litra na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 5-6 st. C w województwach zachodnich. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr.

Niedziela zapowiada się pochmurnie z rozpogodzeniami. Lokalnie na zachodzie pojawią się słabe, przelotne opady deszczu poniżej jednego l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 2-3 st. C na północnym wschodzie do 4-5 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby, wschodni i północno-wschodni.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek upłynie pod znakiem pochmurnej aury. Na południu Polski spodziewane są mieszane opady. Rozpogodzenia prognozowane są jedynie w rejonie Pomorza Zachodniego. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 0-1 st. C na Suwalszczyźnie do 5-6 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie umiarkowany, północno-wschodni. Na Pomorzu Zachodnim okaże się dość silny i porywisty.

We wtorek na północnym zachodzie kraju dopisze pogodna aura. W pozostałych regionach będzie pochmurno ze słabymi opadami deszczu ze śniegiem na Podkarpaciu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -1/0 st. C na Suwalszczyźnie do 3-4 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr.

Pogoda na środę

Na środę prognozuje się duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Tego dnia nie powinno padać. Termometry pokażą maksymalnie od 1-2 st. C na Podkarpaciu do 3-4 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie słaby, zmienny.

Prognozowane opady w kolejnych dniach ventusky.com

Autorka/Autor:anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl