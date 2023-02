I śnieg, i prawie 10 stopni Celsjusza. Prognoza pogody na 5 dni

W najbliższym czasie pogoda będzie przeważnie dzielić Polskę. Podczas gdy jedni doświadczą mrozu, inni zobaczą na termometrach kilka stopni powyżej zera. Czekają nas także chwile ze śniegiem.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Na czwartek dla całego kraju prognozowane jest zmienne zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami w porywach osiągający prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę, południowo-zachodni.

W piątek również czeka nas zachmurzenie zmienne, od małego po duże. We wschodniej i północnej części Polski pojawią się opady śniegu i śniegu z deszczem. Na drogach będzie ślisko. Termometry pokażą maksymalnie od 0 st. C na Podkarpaciu do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Będzie wiać przeważnie umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni wiatr.

Prognoza pogody na weekend

Sobota zapowiada się pochmurno z opadami śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Temperatura maksymalna osiągnie od 1 st. C na Podkarpaciu do 7 st. C na Pomorzu. Z kierunku zachodniego powieje umiarkowany i dość silny wiatr, okresami w porywach rozpędzający się do 40-60 km/h.

Niedziela upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia. Nie powinno padać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1 st. C na Podkarpaciu do 8 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni.

W poniedziałek nawet 9 stopni

Poniedziałek przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 st. C na Podkarpaciu do 9 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Będzie wiać słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni wiatr.

