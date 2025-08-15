Upał odpuści, ale wkrótce znów zrobi się gorąco

W kolejnych dniach upały opuszczą Polskę, ale nie znaczy to, że nie będzie już ciepło. O ile w niedzielę i poniedziałek temperatura faktycznie znacznie się obniży, o tyle już we wtorek za sprawą kolejnego wyżu ponownie zacznie rosnąć.

Polska powoli przechodzi spod wpływu pogodnego wyżu Julia pod władanie wiru niżowego Quill znad Skandynawii. Ciśnienie wolno spada, a od północnego zachodu wkracza do kraju front chłodny, ale słabo aktywny. Przemieszczając się z północy na południe, zaznaczy się na ogół tylko większym zachmurzeniem kłębiastym - opady pojawią się jedynie miejscami.

Za frontem zaczyna napływać chłodniejsze powietrze polarne, które powoli wypiera masy zwrotnikowe. W niedzielę i poniedziałek cały kraj pozostanie w zatoce chłodu, pod kłębiącymi się chmurami. W tym czasie niż ma odsuwać się nad Rosję, a Polska dostawać pod wpływ wyżu Kyra znad Północnego Atlantyku. We wtorek za sprawą rozrastania się pogodnego obszaru wyżowego nad Europą zmienić się ma cyrkulacja powietrza z północnej na południową. Od wtorku cieplejsze masy powietrza z południa napłyną w rejon Polski i ponownie podniosą temperaturę, na południu do blisko 30 stopni Celsjusza.

Pogoda na weekend

W sobotę zachmurzenie kłębiaste będzie małe i umiarkowane, a na północnym wschodzie, wschodzie i południu kraju przejściowo duże, z lokalnie występującymi przelotnymi opadami deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy. Temperatura osiągnie maksymalnie od 23-24 stopni Celsjusza na Pomorzu, przez 28 st. C w centrum kraju, do 32 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowanie z zachodu i północnego zachodu.

W niedzielę zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże zapanuje w całej Polsce, a na południowym wschodzie pojawi się przelotny deszcz do 5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 20 st. C na Suwalszczyźnie, przez 24 st. C w centrum kraju, do 25 st. C na południowym zachodzie. Wiatr z północnego zachodu będzie umiarkowany.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek

W poniedziałek utrzyma się umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Na północnym wschodzie kraju spodziewany jest przelotny deszcz do 5 l/mkw. Słupki rtęci pokażą maksymalnie od 19 st. C na Podlasiu, przez 22 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Pomorzu. Powieje umiarkowanie z północy.

Wtorek będzie pogodny w całym kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 st. C na Suwalszczyźnie, przez 25 st. C w centrum kraju, do 26-27 st. C na zachodzie i południowym zachodzie. Wiatr z północnego zachodu będzie słaby i umiarkowany.

Pogoda na środę

Środa zapowiada się słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 24 st. C na Suwalszczyźnie, przez 27 st. C w centrum kraju, do 29 st. C miejscami na południu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Autorka/Autor:Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl