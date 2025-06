Sporo słońca, weekend gorący. Nowy tydzień przyniesie zmianę

Kolejne dni przyniosą sporo słońca - nigdzie nie prognozowane są opady deszczu, nawet do końca tygodnia. W weekend na termometrach miejscami zobaczymy nawet 28 stopni. Czy słoneczna pogoda utrzyma się na długo? Sprawdź prognozę na kolejne dni.

Nad Polskę napływa rozległy, pogodny wyż z centrum nad Skandynawią. Z północy do kraju przedostają się masy chłodnego powietrza polarnego. Wyż Xara ma zdecydowanie kształtować pogodę w Polsce do niedzieli, niosąc dużo słońca. W weekend, kiedy centrum wyżu przemieści się nad Bałtyk, zmieni się cyrkulacja powietrza. Chłodne masy powietrza polarnego zostaną od zachodu wyparte przez płynące z południa masy zwrotnikowe. Temperatura na krańcach zachodnich kraju w niedzielę może wzrosnąć do 28-30 stopni Celsjusza.

W poniedziałek kraj dostanie się pod wpływ wiru niżowego znad Północnego Atlantyku. Wkroczyć ma od zachodu front chłodny z deszczem i burzami, pchany przez atlantyckie masy powietrza polarnego.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek będzie pogodny. Maksymalna temperatura wyniesie od 16 st. C na Suwalszczyźnie, przez 20 st. C w centrum kraju, do 22-23 st. C na południowym zachodzie. Odczuwalny będzie wiatr północny, słaby i umiarkowany. Na wschodzie okresami zawieje on silniej.

W piątek również będzie pogodnie. Maksymalna temperatura nie przekroczy 19 st. C na północnym wschodzie, 21 st. C w centrum kraju i 24 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie północno-wschodni, słaby i umiarkowany.

Pogoda na weekend

Sobota będzie słoneczna. Maksymalna temperatura nie przekroczy 22 st. C na wschodzie, 24 st. C w centrum kraju i 26 st. C na zachodzie. Wiatr będzie zmienny i słaby.

W niedzielę słoneczna pogoda się utrzyma. Maksymalna temperatura wyniesie od 23 st. C na północnym wschodzie, przez 26 st. C w centrum, do 28 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubelskiej. Wiatr będzie zmieniający się, słaby i umiarkowany.

Pogoda na poniedziałek

W poniedziałek wystąpi zachmurzenie umiarkowane i duże z przemieszczającymi się od zachodu w głąb kraju opadami deszczu od 15 do 30 litrów na metr kwadratowy. Wystąpią burze z gradem. Pogodnie będzie tylko na wschodzie kraju. Dopiero pod wieczór spodziewane są tam opady. Maksymalna temperatura wyniesie od 22 st. C na Pomorzu, przez 26 st. C w centrum kraju, po 27 st. C na południowym wschodzie. Będzie wiał wiatr północno-zachodni, umiarkowany i dość silny. W burzach nabierze on na sile i zawieje z prędkością do 90 kilometrów na godzinę.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Autorka/Autor:Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl