Szykują się spore zmiany w pogodzie. "Po weekendzie może nas trochę zasypać"

W nadchodzących dniach wystąpią opady śniegu, deszczu ze śniegiem oraz samego deszczu. Powieje też silniejszy wiatr, który sprawi, że temperatura odczuwalna będzie dużo niższa niż ta, którą pokażą termometry. Jak powiedział Tomasz Wasilewski, po weekendzie sytuacja pogodowa zmieni się na bardzo zimową - sypnie śniegiem i ściśnie mróz.

W najbliższym czasie szykują się spore zmiany w pogodzie. - Wchodzimy w bardzo dynamiczny czas - powiedział we wtorek na antenie TVN24 w "Faktach po południu" Tomasz Wasilewski. Co to dla nas oznacza? Jak zauważył prezenter tvnmeteo.pl, najpierw będzie padał zarówno deszcz, jak i śnieg. Później mocno sypnie śniegiem.

- Już teraz ostrzegamy, że po najbliższym weekendzie może nas trochę zasypać. Po tym dużym śniegu przyjdzie duży mróz. W nadchodzącym czasie, dość krótkim, czeka nas sporo zmian. Kończy się zastój w pogodzie, z punktu widzenia redakcji tvnmeteo.pl wreszcie coś się dzieje - zauważył Wasilewski. Dodał, że to będzie trudny czas dla kierowców. - Pogoda będzie stać takim okrakiem, między jesienią a zimą, do niedzieli. Później sytuacja się zmieni, bo zacznie płynąć z północy mroźne powietrze, a oprócz tego przyjdzie do nas niż z opadami śniegu. Niedziela będzie taką granicą, po niej sytuacja zmieni się na bardzo zimową - dodał prezenter.

Tomasz Wasilewski o pogodzie TVN24

Pogoda na środę

W środę będzie pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. Poza tym wystąpią opady śniegu, okresami deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Na drogach i chodnikach zrobi się ślisko. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Okresami w porywach rozpędzi się do 40-60 kilometrów na godzinę.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Na północy i zachodzie Polski sypnie śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie od -3 st. C na Suwalszczyźnie do 2 st. C na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, będzie wiał z południowego zachodu.

Piątek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenie. Na północy kraju spadnie śnieg, w centrum i na południowym zachodzie deszcz ze śniegiem. Sam deszcz będzie padał na południowym wschodzie Polski. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -2 st. C na Podlasiu do 5 st. C na Podkarpaciu. Powieje przeważnie słaby wiatr z południa i wschodu.

Prognoza pogody na czwartek i piątek tvnmeteo.pl

Pogoda na weekend

Zapowiada się pochmurna sobota z przejaśnieniami. Poza tym przelotnie popada śnieg, deszcz i deszcz ze śniegiem. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od -2 st. C na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okaże się słaby, północno-wschodni.

W niedzielę również będzie pochmurno. Zrobi się też biało, ponieważ spadnie od 5 do 10 centymetrów śniegu. W południowo-wschodniej części kraju popada deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od -1 st. C na Podlasiu do 6 st. C na Podkarpaciu. Północno-wschodni wiatr, umiarkowany, okresami w porywach osiągnie prędkość 40-60 km/h.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

