W weekend napłynie chłodniejsze, arktyczne powietrze znad północy Europy. Termometry pokażą miejscami maksymalnie 14 stopni Celsjusza. Nie zabraknie też przelotnych opadów deszczu.

Pogoda Długoterminowa Weekend

- Najbliższej doby pogodę w Polsce kształtował będzie rozległy, głęboki układ niskiego ciśnienia znad Skandynawii ze strefą pofalowanego, chłodnego frontu atmosferycznego. Front ten przemieszcza się od południowego zachodu w kierunku północno-wschodniej części kraju - poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek. Dodał, że do Polski napływa jeszcze dość ciepłe powietrze pochodzenia polarnego. Jednakże już w piątek wieczorem, początkowo na zachodzie, a w sobotę w całym kraju, do Polski dotrze zdecydowanie chłodniejsze, arktyczne powietrze znad północy Europy.

Pogoda na piątek

Piątek zapowiada się pogodnie. Jedynie na południowym wschodzie Polski będzie pochmurno i tam przelotnie popada deszcz o natężeniu 2-5 litrów na metr kwadratowy, lokalnie 10 l/mkw. Opady możliwe są również nad ranem lokalnie na północy kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 19 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 23 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowo-zachodni, dość silny wiatr. Porywisty okaże się głównie na północy i zachodzie kraju, gdzie w porywach osiągnie prędkość do 50-70 kilometrów na godzinę.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na weekend

Sobota przyniesie zmienne zachmurzenie z licznymi rozpogodzeniami. Lokalnie w rejonie Pomorza oraz na Podkarpaciu prognozuje się słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 st. C na Pomorzu Zachodnim do 19 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany, zachodni i północno-zachodni wiatr. Na północy będzie silny i porywisty, w porywach rozpędzi się do 70-90 km/h.

Niedziela upłynie pod znakiem pogodnej aury. Słaby, przelotny deszcz spodziewany jest jedynie miejscami na północy kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 14-15 st. C w całym kraju. Powieje umiarkowany wiatr z północnego zachodu.

Pogoda na poniedziałek i wtorek

W poniedziałek dopisze pogodna aura, nigdzie nie powinno padać. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie około 15-16 st. C w całym kraju. Wiatr będzie słaby, zmienny.

We wtorek tylko na wschodzie będzie pogodnie. Poza tym od zachodu prognozuje się wzrost zachmurzenia do dużego z opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 14 st. C na północy do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny, południowo-zachodni i zachodni wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Autorka/Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl