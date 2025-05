Niespokojna aura i deszcz. Pogoda na pięć dni

Weekend przyniesie pochmurną aurę i opady deszczu. W nowym tygodniu również będzie padać, pojawić się też mogą burze. Od wtorku zacznie się wypogadzać.

Polska znajduje się w obszarze podwyższonego ciśnienia związanego z klinem wyżu znad Atlantyku. Jedynie wschodnie regiony są w zasięgu strefy pofalowanego, chłodnego frontu atmosferycznego związanego z niżem znad Skandynawii.

- Z zachodu napływa chłodna masa powietrza polarnego, morskiego - przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.

Pogoda na weekend

Sobota na wschodzie kraju zapowiada się pochmurnie z opadami deszczu o natężeniu 2-5 litrów na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze kraju spodziewane jest umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami. Termometry wskażą maksymalnie od 13-14 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 16-17 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Niedziela przyniesie umiarkowane zachmurzenie kłębiaste, wzrastające od zachodu do całkowitego. Tego dnia popada deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 17-18 st. C na wschodzie, przez 18 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie wiał z kierunków południowych, słaby i umiarkowany, na zachodzie porywisty.

Pogoda na poniedziałek i wtorek

W poniedziałek wystąpi duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu na zachodzie i w centrum kraju. Mogą tam też pojawić się burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18-19 st. C na wschodzie, przez 20 st. C w centrum kraju, do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje zachodni, umiarkowany, chwilami dość silny wiatr.

We wtorek dopisze dość pogodna aura. Poza tym przelotnie popada deszcz. Możliwe są tego dnia burze. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 17-18 st. C na wschodzie do 21 st. C na zachodzie Polski. Wiatr południowo-zachodni, okaże się umiarkowany, okresami dość silny.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na środę

Środa upłynie pod znakiem dość pogodnej aury. Tylko na Pomorzu przelotnie popada deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 18-19 st. C na północy do 21 st. C na południu Polski. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Autorka/Autor:Damian Zdonek, Anna Bruszewska

Źródło: tvnmeteo.pl