Kolejne dni przyniosą nam kontynuację obecnych trendów w pogodzie. Niżowa aura będzie przepychała nad Polskę masy chłodnego i wilgotnego powietrza, a wraz z nimi kolejne fale chmur i opadów. W weekend na północy spaść może nawet mokry śnieg.

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, Polska pozostaje pod wpływem pochmurnych i zimnych wirów niżowych rozciągających się od Morza Białego po Morze Śródziemne. Nad Polską ulokuje się centrum niżu Annina, a kraj pozostanie w strefie frontu atmosferycznego, w wilgotnym powietrzu polarnym. W sobotę będzie ono wypierane przez zimniejsze masy powietrza arktycznego nadciągające z północnego zachodu, co poskutkuje zamianą opadów deszczu w śnieg.

W kolejnych dniach Polska pozostanie w masach powietrza płynącego z północy, na zmianę polarnego i arktycznego. Zimno tłoczyć mają wiry niżowe, rozciągnięte w bruździe niskiego ciśnienia od Arktyki, przez Europę Środkową, po basen Morza Śródziemnego. Na zachód i północny zachód od nich uformuje się wyż, który ułatwi napływ chłodu. Dla naszego kraju oznacza to zmienne zachmurzenie kłębiaste oraz przelotne opady, które mają jednak zanikać wraz ze wzrostem ciśnienia i rozpychaniem się wyżu w kierunku środkowej Europy. W środę od południowego wschodu w kierunku Polski zacznie rozwijać się zatoka niżowa, związana z deszczowym niżem znad Morza Czarnego. Wraz z nią na południe i wschód nadciągną intensywne opady deszczu, ale ciepło z południa na razie się nie przebije.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na weekend

W sobotę niebo nad Polską będzie pochmurne, ale w regionach zachodnich i południowo-wschodnich spodziewane są przejaśnienia. Może popadać okresowo deszcz do 5 litrów na metr kwadratowy, na zachodzie, północy i w centrum kraju - deszcz ze śniegiem, zaś na Pomorzu i Warmii - mokry śnieg do 2-5 centymetrów. Termometry pokażą od 4-5 stopni Celsjusza na Warmii, Kaszubach i Kujawach, poprzez 8 st. C w centralnej Polsce, do 12 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. W regionach północnych i zachodnich okaże się północny, a w innych - południowo-zachodni.

Niedziela przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami na zachodzie. W południowo-wschodniej Polsce wystąpią przelotne opady deszczu do 1-5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 4-5 st. C w pasie od Kaszub przez Kujawy, centrum kraju po Śląsk, do 9 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z kierunków północnych będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek, wtorek i środę

Poniedziałek zapowiada się pochmurno w całej Polsce. W północnych regionach okresami pojawią się opady deszczu ze śniegiem do 1-5 l/mkw. oraz mokrego śniegu do 4 cm. Na termometrach zobaczymy od 4 st. C na Podlasiu, przez 7 st. C w regionach centralnych, do 9 st. C na południowym wschodzie. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr, na wschodzie rozwijający w porywach prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę.

We wtorek prognozowane jest duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Temperatura wyniesie maksymalnie od 5 st. C na Suwalszczyźnie, poprzez 8 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na południu. Wiatr z kierunków północnych okaże się słaby i umiarkowany.

Na północy kraju środa upłynie pod znakiem dość pogodnego nieba. W pozostałych regionach wystąpi zachmurzenie wzrastające do dużego. Od południa w głąb kraju postępować będzie strefa opadów deszczu, szczególnie obfitych na Podkarpaciu - tam spadnie do 30 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 7 st. C w centralnej Polsce do 10 st. C na Pomorzu. Słaby i umiarkowany, na południu i wschodzie dość silny wiatr powieje z północnego wschodu.

Autorka/Autor:as/dd

Źródło: tvnmeteo.pl