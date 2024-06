Termometry mogą pokazać nawet 34 stopnie

W kolejnych dniach napływać będzie do nas gorące powietrze. Końcówka tygodnia przyniesie lokalnie nawet 34 stopnie Celsjusza. Wraz z wysoką temperaturą pojawią się burze, ulewne opady deszczu, porywisty wiatr, a nawet grad.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W czwartek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na południu, zachodzie i częściowo w centrum okresami pojawi się więcej chmur z przelotnymi opadami deszczu. Niewykluczone są także burze z opadami rzędu 10-30, a nawet 40 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywami wiatru dochodzącymi do 60-80 kilometrów na godzinę. Synoptycy nie wykluczają także gradu - jego opady są szczególnie prawdopodobne na Pomorzu, w Wielkopolsce i Małopolsce. Temperatura maksymalna wyniesie od 28 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 32 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany południowo-wschodni wiatr, w strefie brzegowej chwilami stanie się silniejszy, wschodni.

Pogoda na piątek

Zachmurzenie w piątek okaże się umiarkowane i duże, z przelotnym deszczem i burzami (10-20 l/mkw. opadu i porywy wiatru rzędu 60-80 km/h). Temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 32 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa i zachodu.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na weekend

Zachmurzenie w sobotę będzie małe i umiarkowane. Termometry wskażą maksymalnie od 24 st. C na Suwalszczyźnie do 30 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby, zmienny wiatr.

W niedzielę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Prognozujemy przelotny deszcz i burze z opadami dochodzącymi do 10-30 l/mkw. oraz porywami wiatru rzędu 60-80 km/h. Niewykluczony jest grad. Padać nie powinno jedynie na Podkarpaciu. Na termometrach zobaczymy nawet od 29 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 34 st. C na Rzeszowszczyźnie. Powieje słaby i umiarkowany, tylko na wschodzie silniejszy, wiatr. Nadciągnie z południowego wschodu, skręcając na południowy zachód

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Co przyniesie początek tygodnia

Zachmurzenie w poniedziałek będzie zmienne, niewykluczony jest przelotny deszcz. Na wschodzie pojawią się burze - może spaść w nich 30 l/mkw., a wiatr rozpędzi się do 60-90 km/h. Niewykluczone, że sypnie gradem. Temperatura maksymalna osiągnie od 21 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 27 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni.

Jak przetrwać upały? PAP/DPA/Ziemienowicz Adam, Maciej Zieliński, Maria Samczuk

