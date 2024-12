Pogoda na sylwestra i Nowy Rok. U kogo chwyci mróz, a kto powinien mieć parasol

Pogoda na sylwestra i Nowy Rok. Ostatni dzień 2024 roku przyniesie zmienne zachmurzenie, miejscami popada też deszcz. W noc sylwestrową może ścisnąć lekki mróz.

Wtorek, czyli sylwester przyniesie zróżnicowane zachmurzenie - od małego i umiarkowanego na południu kraju do dużego i całkowitego na północy. Lokalnie w pasie od Pomorza po Suwalszczyznę pojawią się słabe, przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 3-4 stopni Celsjusza na wschodzie i w centrum kraju do 5-7 st. C na południu i Pomorzu. Powieje południowo-zachodni umiarkowany wiatr. Na północy i wschodzie w porywach może rozpędzać się do 40-50 kilometrów na godzinę.

W noc sylwestrową zachmurzenie będzie zróżnicowane - małe na południu i całkowite na północy kraju. W drugiej części nocy na Pomorzu popada deszcz. Temperatura minimalna wyniesie od -4/-2 st. C na południowym wschodzie Polski, przez 0-2 st. C w centrum kraju, do 2-4 st. C na północy. Południowo-zachodni wiatr, umiarkowany, w ciągu nocy będzie się wzmagał. Wiać może do 40-50 km/h, w górach i na Wybrzeżu do 50-70 km/h.

Pogoda na Nowy Rok

Nowy Rok zapowiada się pochmurnie. Na północy Polski pojawią się słabe, przejściowo umiarkowane opady deszczu. W rejonie Suwalszczyzny okresami możliwy jest opad deszczu ze śniegiem. Przejaśnienia i rozpogodzenia spodziewane są jedynie na południu i południowym wschodzie kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3-5 st. C na wschodzie do 6-8 st. C na zachodzie i południu. Powieje południowo-zachodni, dość silny wiatr, który w porywach może osiągać prędkość 40-60 km/h na nizinach, a 60-80 km/h na Pomorzu i w górach.

