Pogoda na majówkę. W części kraju zagrzmi i popada

Pogoda na majówkę 2025. Zgodnie z wcześniejszymi prognozami najbliższe dni przyniosą ciepłą i pogodną aurę. W piątek na termometrach zobaczymy 25 stopni Celsjusza. Tego dnia lokalnie mogą pojawić się burze. Druga część długiego weekendu będzie już nieco chłodniejsza i pochmurna.

Do południowej i centralnej Polski napływa przetransformowane ciepłe powietrze polarne z południa Europy. Natomiast do północnej części kraju dociera nieco chłodniejsze powietrze polarne znad Atlantyku - poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.

Pogoda na majówkę 2025. Prognoza na długi weekend majowy

Ostatni dzień kwietnia, czyli środa, będzie słoneczna na południu i pogodna w całym kraju. W drugiej części dnia na północnym-wschodzie zachmurzenie wzrośnie do dużego. Lokalnie pojawią się słabe, przelotne opady deszczu w godzinach późno popołudniowych (1-3 l/mkw.). Termometry pokażą maksymalnie od 17-18 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 20-21 st. C w centrum, do 22-23 st. C na pozostałym obszarze kraju.. Wiatr będzie umiarkowany, na północy dość silny i porywisty (porywy maksymalnie do 40-45 km/h), północno-zachodni.

Pogoda na 1 i 2 maja. Może być nawet 25 stopni

W czwartek na niebie może pojawić się trochę chmur. Największe zachmurzenie wystąpi na południu i zachodzie. Taka aura nie przyniesie jednak opadów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 15-17 st. C na Suwalszczyźnie do 22-24 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunków północno-zachodnich.

Piątek rozpocznie się pogodnie, a na południu i wschodzie słonecznie. W ciągu dnia na północy przybędzie chmur. Większe zachmurzenie przyniesie przelotne opady deszczu oraz lokalne burze (wieczorem również na zachodzie i częściowo w centrum kraju). Temperatura maksymalna wyniesie od 17-19 st. C na Suwalszczyźnie, do 23-25 st. C na Dolnym Śląsku oraz w centrum kraju. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni, skręcający na północy na północno-zachodni.

Pogoda na weekend. Pogoda na 3 i 4 maja

Po niezwykle ciepłym piątku kolejne dni przyniosą ochłodzenie.

W sobotę na niebie pojawi się zmienne zachmurzenie, przeważnie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu na północy i wschodzie kraju. Termometry pokażą maksymalnie 14-16 st. C na północy, do 18-20 st. C na południu i w centrum. Powieje umiarkowany i dość silny, porywisty, północno-zachodni i zachodni wiatr.

Ostatni dzień długiego weekendu zdominuje pochmurna aura z rozpogodzeniami oraz lokalnymi przelotnymi opadami deszczu (zwłaszcza na północy). Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 13-15 st. C na północy, do 15-17 st. C na południu i w centrum kraju. Umiarkowany i dość silny, porywisty wiatr powieje z północnego zachodu i zachodu.

