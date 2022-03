Ostatnie dni pełni słońca. Niż ściągnie deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg

Termometry na początku kolejnego tygodnia wskażą nawet 12 stopni Celsjusza. Wysokiej temperaturze będzie towarzyszyło słońce, ale taka pogoda nie zostanie z nami na długo. W prognozie na następne dni widać powrót opadów deszczu, a w górach także deszczu ze śniegiem i śniegu.

Do wtorku Polska pozostanie w zasięgu rozległego wyżu rozciągającego się od Skandynawii po Bałkany. Zimne powietrze jest od zachodu stopniowo wypierane przez łagodniejsze masy powietrza polarnego - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk.

Prognoza pogody na najbliższe dni

Niedziela zapowiada się słonecznie, więcej chmur będzie tylko na wschodzie kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza na wschodzie, przez 8 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na północnym zachodzie. Wiatr będzie południowo-wschodni i wschodni, słaby i umiarkowany.

W poniedziałek początkowo na obszarze całego kraju będzie słonecznie i pogodnie. Po południu niebo nieco zachmurzy się w zachodnich regionach. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 7 st. C na Suwalszczyźnie, przez 10 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na północnym zachodzie. Wiatr powieje z kierunków południowych, słabo i umiarkowanie.

Wtorek upłynie z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem. Na północnym zachodzie kraju pojawią się słabe opady deszczu do 2 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura sięgnie maksymalnie od 8 st. C na Suwalszczyźnie, przez 10 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Śląsku. Z kierunków południowych będzie wiać ze słabą siłą.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Niż przyniesie deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg

W połowie tygodnia na krótko nad środkową Europą rozwinie się układ niżowy niosący chmury i opady deszczu, a w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Po nim nad północno-zachodnią Rosją rozbuduje się kolejny zimny wyż, który zdominuje także obszar naszego kraju.

Na środę prognozowane jest duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Bez opadów będzie tylko na Pomorzu, a w pozostałych miejscach okresami wystąpią opady deszczu do 5 l/mkw. W górach pojawią się opady deszczu ze śniegiem i śniegu do 5-10 centymetrów. Termometry pokażą maksymalnie od 6 st. C na wschodzie, przez 7 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie północno wschodni i wschodni. Na południowym wschodzie powieje słabo, a poza tym umiarkowanie i okresami dość silnie, w porywach osiągając prędkość do 40-50 kilometrów na godzinę.

Czwartek zapowiada się przeważnie z umiarkowanym zachmurzeniem, jedynie na Podkarpaciu okaże się duże z przelotnymi opadami deszczu do 3 l/mkw. Większe rozpogodzenia możliwe są natomiast na Suwalszczyźnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 st. C na Podlasiu, przez 8 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na zachodzie. Wiatr będzie wschodni, umiarkowany.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl