Nocą wielu miejscach kraju spodziewamy się opadów deszczu, a także zanikających burz. Jeśli chodzi o pogodę we wtorek 21.05, to ponownie może ona być niebezpieczna. Na dużym obszarze kraju prognozujemy burze, którym będzie towarzyszyć ulewny deszcz.

W nocy z poniedziałku na wtorek na północy, północnym wschodzie, wschodzie oraz południu kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, z opadami deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy oraz zanikającymi burzami . Na pozostałym obszarze kraju noc zapowiada się pogodnie.

Temperatura minimalna będzie dość wyrównana. Wyniesie od 11 st. C na północy, w centrum kraju oraz na Wyżynie Śląskiej i Podkarpaciu do 14 st. C na Ziemi Lubuskiej, Dolnym Śląsku Mazowszu oraz Lubelszczyźnie. Wiatr powieje ze wschodu, jego podmuchy będą słabe i umiarkowane.