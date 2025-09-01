Pogoda na jutro, czyli na wtorek 2.09. Noc zapowiada się pogodnie - jedynie w części kraju mogą wystąpić zamglenia i mgły. Za dnia pojawi się więcej chmur, z których popada, a lokalnie zagrzmi.

Najbliższa noc będzie pogodna. Nad ranem wystąpią słabe, przelotne opady deszczu poniżej litra na metr kwadratowy jedynie w rejonie Pomorza Zachodniego. Na południowym wschodzie kraju spodziewane są silne zamglenia i lokalnie mgły (ograniczające widzialność do 200-600 metrów). Temperatura minimalna wyniesie od 12-13 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 16-17 st. C w centrum. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu.

Prognoza na jutro - wtorek 2.09

We wtorek na wschodzie oraz w centrum kraju będzie pogodnie i słonecznie. Od zachodu zachmurzenie wzrośnie do dużego i całkowitego z przelotnymi opadami deszczu od 2 do 10 l/mkw. i burzami. Wyładowaniom towarzyszyć będą intensywne opady deszczu do 30 l/mkw. i porywy wiatru do 70-80 kilometrów na godzinę. Może także spaść grad. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 21-23 st. C. na krańcach zachodnich do 28-30 st. C na wschodzie i w centrum. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach dość silny, południowy i południowo wschodni. W górach porywy mogą osiągnąć do 70 km/h.

Wilgotność powietrza wyniesie od poniżej 50 procent na południowym wschodzie do ponad 90 na północnym zachodzie. Na zachodzie będzie chłodno, na wschodzie i południowym wschodzie - gorąco, a mieszkańcy pozostałych regionów Polski odczują komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne będą korzystne na wschodzie i południowym wschodzie, niekorzystne na zachodzie i północy oraz neutralne w pozostałej części kraju.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pogodna i bez opadów. Temperatura wyniesie minimalnie 17-18 st. C. Powieje słabo z południowego wschodu. Ciśnienie o północy osiągnie 998 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Dzień w stolicy również przyniesie pogodną aurę. Termometry pokażą maksymalnie 29-30 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie w południe wyniesie 996 hPa i będzie rosnąć.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka pogodna noc. Temperatura spadnie do 14-15 st. C. Powieje słaby i zmienny wiatr. Ciśnienie o północy osiągnie 1011 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Początkowo wtorek w Trójmieście będzie pogodny, ale w drugiej części dnia zachmurzenie wzrośnie, przelotnie popada i zagrzmi. Słupki rtęci pokażą maksymalnie 24-25 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1009 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu będzie pogodnie i bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie 14-15 st. C. Wiatr okaże się słaby i zmienny. Ciśnienie o północy osiągnie 998 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Poznań

We wtorek w Poznaniu będzie przeważnie pogodnie. W godzinach wieczornych pojawi się jednak więcej chmur, z których popada. Może także zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 25-26 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z południowego wschodu skręcający na południowo-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 997 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu będzie pogodnie i bez opadów. Temperatura osiągnie 14-15 st. C. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby. Ciśnienie o północy osiągnie 994 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Wtorek we Wrocławiu będzie przeważnie pogodny. W godzinach popołudniowych prognozowany jest jednak wzrost zachmurzenia do dużego, które przyniesie przelotne opady i burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 26-27 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z południowego wschodu skręcający na zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 993 hPa i będzie rosnąć.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie będzie pogodna. Nad ranem lokalnie spodziewane są silne zamglenia i mgły. Termometry wskażą 15-16 st. C. Wiatr okaże się słaby, zmienny. Ciśnienie o północy osiągnie 984 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Kraków

Dzień we Krakowie również okaże się pogodny. Temperatura osiągnie maksymalnie 28-29 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z południa. Ciśnienie w południe wyniesie 984 hPa i będzie wzrastać.

Autorka/Autor:Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl