Pogoda na jutro - wtorek, 19.08. W nocy dominować będzie pogodna aura, jednak w części kraju warunki na drogach będą trudne z uwagi na zamglenia i mgły. Wtorek przyniesie natomiast sporo słońca. Na termometrach zobaczymy do 27 stopni Celsjusza.

Nadchodząca noc w całej Polsce przyniesie pogodną aurę, bez opadów. Na północy, wschodzie i w centrum możliwe są lokalne zamglenia i krótkotrwałe mgły. Temperatura minimalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na wschodzie do 14 st. C w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i zmienny wiatr. Ciśnienie pozostanie bez zmian - w Warszawie barometry pokażą 1004 hektopaskale.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - wtorek, 19.08

We wtorek w całej Polsce będzie pogodnie. Na zachodzie kraju niebo na ogół będzie bezchmurne, a w pozostałych regionach pojawi się małe zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie od 23 st. C w Lublinie i w Suwałkach do 27 st. C w Zielonej Górze i w Szczecinie. Powieje słaby lub umiarkowany zachodni i południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie będzie powoli spadać - w Warszawie wyniesie 1002 hPa.

Prognoza pogody na wtorek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w całym kraju wyniesie od 40 do 50 procent. Na zachodzie kraju będzie nam gorąco, w pozostałych regionach odczujemy ciepło. Warunki biometeorologiczne będą korzystne.

Warunki biometeo we wtorek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie dominować będzie pogodna aura, bez opadów. Lokalnie mogą pojawić się krótkotrwałe mgły. Na termometrach zobaczymy minimalne 13 st. C. Słaby wiatr powieje ze zmiennych kierunków. Ciśnienie bez zmian - o północy wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańcy Warszawy mogą spodziewać się pogodnej nocy, bez opadów deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 25 st. C. Powieje słaby lub umiarkowany wiatr, ze zmiennych kierunków. Ciśnienie będzie powoli spadać - w południe wyniesie 1002 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Zbliżająca się noc q Gdańsku, Gdyni i Sopocie przyniesie pogodną aurę, bez opadów. Termometry wskażą minimalnie 14 st. C. Powieje słaby i zmienny wiatr. Ciśnienie będzie stabilne - o północy wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Również w ciągu dnia przeważać będzie pogodna aura, bez opadów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 26 st. C. Powieje słaby lub umiarkowany wiatr, ze zmiennych kierunków. Ciśnienie powoli spada - w południe wyniesie 1003 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Podobnie, jak w całym kraju dominować będzie pogodna aura, bez opadów. Termometry w Poznaniu wskażą minimalnie 13 stopni. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie bez zmian - o północy wyniesie 1018 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka pogody dzień z temperaturą maksymalną wynoszącą 26 st. C. Padać nie powinno. Wiatr będzie słaby lub umiarkowany z różnych kierunków. Ciśnienie będzie powoli spadać - w południe na barometrach zobaczymy 1016 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Termometry we Wrocławiu pokażą minimalnie 12 st. C. Dominować będzie pogodna aura, bez opadów. Powieje słaby wiatr z różnych kierunków. Ciśnienie bez zmian - o północy wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Wtorek we Wrocławiu przyniesie pogodną aurę, bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie 26 st. C. Powieje słaby lub umiarkowany wiatr z różnych kierunków. Ciśnienie będzie powoli spadać - w południe barometry pokażą 998 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Mieszkańcy mogą liczyć na pogodną noc, bez opadów. Na termometrach zobaczymy minimalnie 12 st. C. Słaby wiatr powieje ze zmiennych kierunków. Ciśnienie bez zmian - o północy wyniesie 990 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Również w ciągu dnia będzie pogodnie, bez opadów. Termometry pokażą maksymalnie 24 st. C. Powieje słaby lub umiarkowany wiatr z różnych kierunków. Ciśnienie będzie powoli spadać - w południe wyniesie 988 hPa.

Warunki drogowe we wtorek tvnmeteo.pl

