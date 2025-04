Pogoda na jutro. Nocą w części kraju opady deszczu powinny zanikać, ale lokalnie mogą utworzyć się gęste mgły. Wtorek 15.04 przyniesie kolejną porcję opadów, jednak będą też regiony ze słońcem. Powieje dość silny wiatr.

Nocą początkowo pojawią się szybko zanikające opady przelotne i pojedyncze burze na północnym wschodzie kraju. W pozostałej części Polski utrzyma się zachmurzenie umiarkowane i duże. W drugiej części nocy w pasie północnym możliwe są gęste mgły, szczególnie w pasie Wybrzeża oraz spodziewane są towarzyszące tym zjawiskom niskie chmury. W pozostałej części kraju będzie dość pogodnie, na południu jednak zaznaczy się wzrost zachmurzenia do całkowitego z pierwszymi, słabymi opadami deszczu na krańcach południowych kraju.

Temperatura spadnie do 9-11 stopni Celsjusza w przeważającej części kraju. Wiatr będzie przeważnie południowo-wschodni i wschodni, słaby i umiarkowany, jedynie w górach dość silny, rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - wtorek, 14.04

W południowo-zachodniej połowie kraju we wtorek zachmurzenie okaże się duże do całkowitego, wraz z postępującymi od południa opadami deszczu z przerwami 2-5 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie na południu opady mogą być większe, do 5-10 l/mkw. W północno-wschodniej połowie kraju będzie dość pogodnie z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym w drugiej części dnia. Lokalnie nad Bałtykiem i w pasie samego wybrzeża możliwe jest utrzymywanie się niskich chmur przez większą część dnia.

Na termometrach zobaczymy od 17 st. C na południu, przez 21 st. C na północnym wschodzie, do 23-24 st. C na Kujawach. Nadciągnie południowo-wschodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 40-50 km/h, lokalnie, szczególnie w rejonie górskim, do 60 km/h.

Warunki biometeo we wtorek

W większości regionów wilgotność powietrza wyniesie w granicach 60-70 procent. Jedynie na południowym zachodzie przekroczy 80 procent. Na północy i wschodzie odczujemy ciepło, a na pozostałym obszarze - komfort termiczny. W części kraju aura będzie miała niekorzystny wpływ na nasze samopoczucie.

Pogoda na noc - Warszawa

Nocą w Warszawie początkowo możliwe są szybko zanikające przelotne opady deszczu, później padać nie powinno. Utrzyma się umiarkowane i duże zachmurzenie. Temperatura spadnie do 10 st. C. Powieje przeważnie południowo-wschodni wiatr, słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 1001 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na jutro - Warszawa

We wtorek w Warszawie należy spodziewać się zachmurzenia umiarkowanego i dużego z opadami deszczu z przerwami w drugiej części dnia. Temperatura wzrośnie do 22 st. C. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany lub silny wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 999 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocą w Gdańsku, Gdyni i Sopocie początkowo możliwe są szybko zanikające przelotne opady deszczu i pojedyncza burza, później będzie bez opadów. Wystąpi zachmurzenie duże i umiarkowane w pierwszej części nocy, następnie stanie się ono całkowite, wraz z zamgleniem i dużym ryzykiem wystąpienia mgły. Temperatura spadnie do 8 st. C. Wiatr z kierunków północnych, nad ranem zmienny, będzie umiarkowany lub słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1013 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

We wtorek w Gdyni, Gdańsku i Sopocie czeka nas pełne zachmurzenie oraz mgła lub silne zamglenie, w ciągu dnia zachmurzenie okaże się duże. Temperatura wzrośnie do 20 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się początkowo słaby, zmienny, w drugiej części dnia - umiarkowany i dość silny z porywami do 40 km/h. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1011 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Zachmurzenie w nocy w Poznaniu okaże się duże lub umiarkowane, początkowo możliwe są szybko zanikające, przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie do 11 st. C. Powieje zmienny i wschodni, słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1000 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Poznań

We wtorek w Poznaniu zachmurzenie będzie umiarkowane, wzrastające w ciągu dnia do dużego, po południu możliwe są bardzo słabe opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 22 st. C. Wiatr okaże się południowo-wschodni, umiarkowany lub dość silny, w porywach osiągnie do 40-50 km/h. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 995 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Zachmurzenie nocą we Wrocławiu będzie duże, początkowo możliwe są szybko zanikające przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie do 9 st. C. Wiatr okaże się, zmienny, południowo-wschodni, słaby lub umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 995 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Wtorek we Wrocławiu okaże się pochmurny, ze słabymi opadami deszczu z przerwami. Temperatura wzrośnie do 17 st. C. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany, a okresowo dość silny wiatr z porywami do 40 km/h. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 991 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie możemy spodziewać się dużego zachmurzenia, wzrastającego z czasem do całkowitego. Temperatura spadnie do 11 st. C. Wiatr będzie zmienny lub wschodni, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 986 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na jutro - Kraków

Czeka nas pochmurny wtorek w Krakowie z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura wzrośnie do 17 st. C. Wiatr nadciągnie ze wschodu, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 983 hPa.

